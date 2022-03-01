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6科大滿貫！明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改預約流程

▲6科大滿貫！明道中學學霸拿下90級分超狂「幫爸媽診所改預約流程」。（圖／明道中學提供）

▲6科大滿貫！明道中學學霸康嘉慶（右）拿下90級分超狂，希望幫爸媽診所改善預約流程。左為楊詠安。（圖／明道中學提供）

記者游瓊華／台中報導

108年新課綱首屆大學學測放榜，台中市明道中學四種組合60滿級分共有16人，其中就讀數理實驗班的康嘉慶，其國文、英文、數A、數B、社會以及自然六科全滿90級分，被同學們稱為全國榜首。

明道中學表示，學校從三年前多元選修課、組成SIG學生共學社群等，就開始引導同學們找到自己的優勢，知道目標與未來方向。

就讀高中部數理實驗班的康嘉慶表示，升上明道高中部後，透過大歷史素養導航選修課，善用主動學習法，改變上課的學習態度，「大歷史選修課是個強度很強的課程，需要大量的課前閱讀、課中討論、課後作業，甚至透過課堂學會解決問題的方法，也應用改善自己父母親中醫診所的預約看診流程。」

同班同學楊詠安此次學測5選4國文、英語、數A、自然四科考取60滿級分，楊詠安透露，知道自己國中學科基礎佳，希望善用此優勢以繁星計畫進入大學，所以在高一、高二把握每一個科目、認真完成每一份報告，並運用晚自習養成規律讀書的習慣，這樣在學測準備期間就能事半功倍。

另外，過去三年楊詠安也參加清華盃化學競賽、化學奧林匹亞、學科能力競賽等，也選修生物、鑑定科學等相關課程，接下來將以繁星計畫或申請入學的方式進入醫學相關科系。

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