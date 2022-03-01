「俄軍裝甲車軟肋」全被挖出！1張圖教戰...汽油彈丟哪最致命

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄戰火持續延燒，繼之前喊話國人，拆除指示牌和路標「迷惑俄軍」，烏克蘭國防部昨再公布保命戰術，圖解裝甲車的軟肋，「教戰汽油彈該往哪丟效果最好？」

自開戰以來，烏克蘭國防部推特（Defence of Ukraine）就不斷發文向民眾喊話，上周官方教民眾如何自製汽油彈，這回更進一步以四格圖指引，該如何用汽油彈來攻擊裝甲車、坦克車的弱點。

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▲橘紅色部分「投擲汽油彈」，藍紫色部分「破胎器攻擊」。（圖／ETtoday）

拉回到前線戰況，眼看5天仍拿不下首都基輔，俄軍開始在基輔西北方的伊萬基夫（Ivankiv）集結，車隊綿延至少64公里長，由裝甲車、戰車、牽引火砲、油料運補與後勤補給車隊組成。

另外，俄軍加強在烏克蘭第二大城哈爾科夫的砲火攻擊，疑似攻擊居民生活區，而首都基輔保衛戰也正持續。至於烏克蘭總統澤倫斯基於雙方結束談判後，申請加入歐盟，並呼籲西方加強對俄能源出口的制裁。

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