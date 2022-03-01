　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接60客人

▲▼外籍女子假借求學，實則到台北賣淫。（圖／記者林悅翻攝）

▲20多歲的越南籍陳姓女子突然消失，嚇得校方立刻報警。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名20多歲的外籍女大生去年11月突然失蹤，校方擔憂馬來西亞女大生遇害事件重演，立刻報警。警方不眠不休花費36小時，終於在台北林森北路某大樓套房內找到正在賣淫的女大生，發現對方消失的幾天內已接60名客人。

警方表示，陳姓女大生去年11月申請到台南某科技大學就讀，經過隔離後在校上課3天，沒想到放假4天後人間蒸發，宿舍內僅剩化妝品、高跟鞋等物品；校方擔心馬國女大生遇害的事件再次發生，立刻報警求助。

▲▼外籍女子假借求學，實則到台北賣淫。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方追查發現，陳姓女大生假借求學，實則到台北賣淫。（圖／記者林悅翻攝）

警方獲報後火速動員，調閱校方監視器發現，女大生放假第一天就離校，追查陳女最後出現在桃園，搭上一輛白牌計程車前往台北錦州街。警方詢問叫車的台北長春路某理容院老闆，但對方供稱幫忙叫車，不知道女大生的行蹤。

因此，警方立刻大量比對女大生下車處周圍的監視器，追查到陳女於同年12月1日多次進出林森北路的一間大樓，偽裝嫖客入內後尋獲女大生，於36小時破案，將陳女移送台南地檢署。

女大生起初否認犯行，辯稱打工遭到脅迫，複訊時才坦承犯行，表示自己讀大學之前就知道來台後要以每次2700元的代價進行性交易，且離校後的這幾天已接60名客人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
快訊／瑞士總統宣布：加入制裁俄羅斯　凍結普丁資產
幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接60客人

林口磁磚承包商墜16樓亡　生前曾向妻訴經濟壓力大

26歲BMW男逆向追尾3車「又碰3機車」　丟包副駕女友…當場落跑

快訊／基隆25歲騎士自摔！口吐鮮血　意識昏迷搶救中

誤開900萬天價發票！　嘉義番路「半天岩鵝肉」發文急尋客人

蘭嶼情人洞「3釣客落海」！1人救起「搶救不治」

中火廢水排放超標！4度檢驗未過挨罰234萬　上訴慘吞2連敗

失聯42年！臨老滿身病現身討扶養費　3子傻眼拒付：連長相都忘記

快訊／收假注意！國1南下「3事故7車追撞」　這路段塞成停車場

快訊／水泥預拌車爆胎失控！整輛側翻直撞警局　駕駛受困搶救中

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

普丁令核威懾部隊「特別警戒」　美國、北約譴責俄羅斯舉動！

怒揭「知名音樂才子」召妓不戴套！　鄉土劇女星3線索洩男方身份

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接60客人

林口磁磚承包商墜16樓亡　生前曾向妻訴經濟壓力大

26歲BMW男逆向追尾3車「又碰3機車」　丟包副駕女友…當場落跑

快訊／基隆25歲騎士自摔！口吐鮮血　意識昏迷搶救中

誤開900萬天價發票！　嘉義番路「半天岩鵝肉」發文急尋客人

蘭嶼情人洞「3釣客落海」！1人救起「搶救不治」

中火廢水排放超標！4度檢驗未過挨罰234萬　上訴慘吞2連敗

失聯42年！臨老滿身病現身討扶養費　3子傻眼拒付：連長相都忘記

快訊／收假注意！國1南下「3事故7車追撞」　這路段塞成停車場

快訊／水泥預拌車爆胎失控！整輛側翻直撞警局　駕駛受困搶救中

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接60客人

新加坡跟進制裁俄羅斯　將捐款助烏克蘭人道援助

湯姆霍蘭德爆「3蜘蛛人有人墊假屁股」！安德魯回應…眾人秒懂笑翻

歐盟態度轉彎「一致抗俄」！歐官員曝關鍵轉捩點：普丁催生了怪獸

國民黨立委陳以信傳向日本《產經新聞》施壓　黃偉哲：無法接受

美國允許「莫斯科大使館」人員撤離　暫停駐白俄羅斯大使館業務

快訊／「俄烏談判」結束！停戰結果未定　俄媒：將辦第2次談判

快訊／攻城獅人氣王大勝離隊　家庭因素2日將返美

與李政宰雙封視帝后遇外媒「無禮發問」！鄭好娟霸氣回應韓網讚爆

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

社會熱門新聞

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

向妻訴經濟壓力大　新北包商16樓墜亡

BMW男逆向追撞6車　丟包女友落跑

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

失聯42年！臨老滿身病現身討扶養費　3子傻眼拒付

外籍女大生突失蹤　真相曝光傻眼

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

高二女燒炭亡　同車命危男師校內、補習班都教過她

基隆25歲騎士自摔！意識昏迷搶救中

誤開900萬發票　嘉義「半天岩鵝肉」急尋客人

剛跟小姐洗完鴛鴦浴就GG　他裸體跟警四目對視尷尬了

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

飯店又偷排汙水　日月潭成「陰陽海」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

俄烏談判結果出爐

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

烏俄談判照片曝　白俄總統喊話了

烏俄開戰　拜登明天派前國防官員來台

網紅軍人中斷更新被傳戰死　他現身：忙著打仗

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

俄羅斯認中國是朋友　陸網「嚇到發抖」

遭踢出SWIFT！俄央行：改用本土版系統

大學生出遊帶隊同學騎好快怎辦

賀軍翔《全明星》止不住爆血！被「插進肉裡」驚悚傷勢曝光

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面