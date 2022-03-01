台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接60客人

▲20多歲的越南籍陳姓女子突然消失，嚇得校方立刻報警。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名20多歲的外籍女大生去年11月突然失蹤，校方擔憂馬來西亞女大生遇害事件重演，立刻報警。警方不眠不休花費36小時，終於在台北林森北路某大樓套房內找到正在賣淫的女大生，發現對方消失的幾天內已接60名客人。

警方表示，陳姓女大生去年11月申請到台南某科技大學就讀，經過隔離後在校上課3天，沒想到放假4天後人間蒸發，宿舍內僅剩化妝品、高跟鞋等物品；校方擔心馬國女大生遇害的事件再次發生，立刻報警求助。

▲警方追查發現，陳姓女大生假借求學，實則到台北賣淫。（圖／記者林悅翻攝）



警方獲報後火速動員，調閱校方監視器發現，女大生放假第一天就離校，追查陳女最後出現在桃園，搭上一輛白牌計程車前往台北錦州街。警方詢問叫車的台北長春路某理容院老闆，但對方供稱幫忙叫車，不知道女大生的行蹤。

因此，警方立刻大量比對女大生下車處周圍的監視器，追查到陳女於同年12月1日多次進出林森北路的一間大樓，偽裝嫖客入內後尋獲女大生，於36小時破案，將陳女移送台南地檢署。

女大生起初否認犯行，辯稱打工遭到脅迫，複訊時才坦承犯行，表示自己讀大學之前就知道來台後要以每次2700元的代價進行性交易，且離校後的這幾天已接60名客人。

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