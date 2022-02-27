台南宗教盛事　王浤儒登刀梯完成「安平道壇」第三代掌門人儀式

▲台南安平道壇的道長王浤儒，在安平開台天后宮廟埕前登刀梯，晉陞「安平道壇」第三代掌門人，吸引上千人觀看，市長黃偉哲等人到場為儀式剪綵及祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平道壇的道長王浤儒27日上午，在安平開台天后宮廟埕前登刀梯，晉陞「安平道壇」第三代掌門人，登刀梯儀式，吸引上千人觀看，市長黃偉哲、立委林俊憲等10多位來賓到場為儀式剪綵及祝福。

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登刀梯儀式，有台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、文化局長葉澤山、安平區長蕭泰華、中西區區長汪慶龍、立委林俊憲、市議員盧崑福、蔡淑惠、周麗津、許至椿、李啟維、林美燕及前市議員莊玉珠、市議員參選人林依婷等人到場為儀式剪彩。

台南安平地區登刀梯儀式，距上次有40年之久，這次登刀梯共有36層、36把，每把刀均開鋒過，把把鋒利。而王浤儒道長現年40歲，於2011年就升任道長一職，這次要晉陞「安平道壇」第三代掌門人，從其第二代掌門人的父親王德和接棒。

登刀梯在道教上也是難得一見的儀式，登刀梯在台南發展歷史久遠，尤以廟宇叢集為特色，係道教文化傳承的重鎮，而「登刀梯」即是道教神職人員奏陞道職的傳統儀式，該儀式僅見於台南及高屏地區一帶，為難得一見的宗教盛事，往往數10年才會舉辦一次。

安平道壇立壇百年，現傳承至第三代王浤儒道長，為台南地區新生代道長，行道歷練20餘年，頗有盛名，而這次登梯大典即係安平地區時隔40年，再次有安平子弟舉辦登梯陞職大典，而前一位登梯的道長正是安平道壇主王德和道長，即王浤儒道長的父親，這次大典可謂見證一個道長世家的傳承歷史。

道教中崇信「臨高者，通天而達地」，故這次登梯遵循道教傳統，取檳榔樹樹幹搭製成近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片共36階，陞職道長必須赤腳攀登刀梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，並拜謝七師，取得神人同證。

攀登前將進行傳統道教儀式，召請官將神靈，以神祕的力量護衛道長通過考驗。這次登刀梯，先由先鋒官王宸緯先登上刀梯，再來王浤儒再一步步登上，王浤儒登上後，在最頂端散發紅包、符令給觀眾，後再一步步下刀梯，下梯時把每把刀上的符令一一取下，下刀梯後，在眾人歡呼下完成儀式。王浤儒隨後在他人協助下，穿上道長服飾。