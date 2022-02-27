老婆整天「哄嬰餵奶和追劇」！他怨：也沒累到哪啊　網一面倒轟爆

▲原PO認為老婆在家顧小孩，「也沒累到哪」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

很多媽媽生完小孩後，都會選擇在家自己顧小孩。有位網友在《匿名公社》表示，老婆整天在家哄嬰兒睡覺、餵奶然後就開始追劇，不禁抱怨「顧小孩也沒累到哪啊」。

原PO表示，跟老婆結婚一年多，育有一子，但他最近卻有「老婆太閒」的想法，不禁問道「想請問各位，如果老婆在家只顧小孩，結果很常追劇，各位老公會接受嗎？」並解釋，老婆家事也沒有做太多，「頂多丟個衣服進洗衣機，還直接烘衣不用曬」，也不常煮飯，都直接叫外送，甚至也買了掃地機器人，「最多就是到樓下倒個垃圾」。

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原PO納悶，「不是常說帶小孩很累？」但卻看到老婆整天就抱著孩子哄睡喝奶，其餘時間都在追劇，「也沒累到哪啊？」就算看不下去叫老婆找事做，又遭老婆回「不懂帶小孩有多累」，讓原PO相當傻眼。

貼文一出，網友們紛紛怒轟，「太閒是只有"你覺得"！看不慣可以換人啊」，「你可以帶一天小孩看看！不要說幹話」，「你娶老婆回家就是為了讓她更忙有事做」，「在家帶孩子空檔時間追劇，舒壓一下是犯了什麼滔天大罪嗎」，「在家帶小孩心理生理上都勞累，整天跟孩子綁在一起，都沒有喘息的空間」，「可以換你做做看呀！你就知道老婆的生活如何囉」。