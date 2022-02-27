18～60歲男不准離境　烏克蘭男密謀找孕妻：這實在沒道理

▲一名斯洛伐克武裝部隊成員帶著逃離烏克蘭的孩子與家人，一起抵達斯洛伐克。（圖／路透）



中央社

烏克蘭遭到俄羅斯攻打，許多民眾湧入靠近波蘭邊界的西部大城利維夫避難或準備出境，但由於政府已對男性頒布動員令，使得欲逃往他國的烏克蘭家庭面臨分隔兩地處境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在利維夫（Lviv）火車站，幾百名烏克蘭人在警報聲中步下火車。這座歐洲歷史最悠久新藝術風格建物之一，如今成為戰火下烏克蘭人遠離俄羅斯、朝北大西洋公約組織（NATO）前線更靠近的停靠站。

這些人從烏克蘭四面八方前來，只簡單打包行囊就離開家園。在利維夫火車站，人們表情失神，大部分人在車站外庭院無精打采活動，對警報聲沒有反應。

▼烏克蘭婦幼穿過波蘭邊界。（圖／路透）



受訪民眾表示，由於原本居住地區遭到轟炸摧殘，他們已經好幾天沒睡。許多人還沒擺脫暴力衝擊陰影，也不知道下一步要去哪裡。

不過，想要離開烏克蘭的家庭，面臨戒嚴令帶來的困境。由於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日簽署命令，禁止18歲至60歲男性公民離境；若烏克蘭婦幼選擇逃往他國，勢必得和自己的丈夫、兒子、兄弟或伴侶分離。

佐南科（Artem Zonenko）和岳母及襁褓中的女兒剛從首都基輔抵達利維夫，和已在這裡幾天的妻子會合。前一晚他們為了躲避基輔的轟炸和砲擊，在一個地鐵站席地而睡。一家人打算先共度一天，再決定3名女性成員是否繼續前往波蘭，留下丈夫在國內。

被問到有何感想，佐南科邊把家人送上計程車邊苦笑說：「我不太知道要說什麼。反正就是這樣。」

▲烏克蘭防衛軍成員在基輔接受武器。（圖／路透）



拒絕透露姓氏的45歲烏克蘭男子安德瑞（Andrei）剛從東南部家鄉敖德薩（Odessa）抵達利維夫，他正密謀到波蘭和白俄羅斯妻子會合。「她懷有身孕，我得到她身邊。這法令沒道理。」

烏克蘭政府宣布男性總動員令時，安德瑞正在前來利維夫的火車上。他說，這個突如其來的狀況可能令他的家庭前途茫茫。

▲烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）



「我們下了火車就聽到警報聲，我很震驚，因為沒人告訴我們要躲去哪。現在我們又被告知甚至不能離開國家。」他指著身旁一群外國人說：「但移民卻可以，我問你這公平嗎？」

不過，在邊境城鎮莫斯季斯卡（Mostyska），52歲的納科聶齊（Ihor Nakonechyi）正準備把前妻和女兒載到波蘭。他準備在邊界附近把她們放下，自己再開車回來。他說，這不單因為法律禁止他出境，而是他也「迫不急待想拿起槍」加入與俄軍的抗戰。