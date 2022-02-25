LIVE／蘇貞昌赴立法院施政報告　烏俄開戰牽動朝野攻防

▲立法院院會議場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期今天（25日）開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢，國民黨團祭出甲級動員，開會討論是否採取杯葛行動，民進黨團也發出甲動備戰，確保議事順利進行，議場內最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民進黨立法院黨團總召柯建銘24日受訪時表示，新會期將處理國營事業預算案、近2千個中央政府總預算解凍案，以及國家通訊傳播委員會（NCC）、檢察總長人事案，另有近90個行政院版重大法案已送赴立法院審議，包括《促進轉型正義條例》今年5月落日有修法急迫性；他期盼議事能順利進行，但也坦言不順利也是常態，民進黨團就是以甲級動員因應，見招拆招。

國民黨立法院黨團本會期提出37項優先法案，聚焦居住正義、減碳抗暖化、創富救低薪、學校顧食安、嚴禁新菸品、落實公民權等議題。由於政府日前宣布開放日本福島5縣食品進口，國民黨團也提出學校衛生法、幼兒教育及照顧法等修法草案，要求學校、教保服務機構供應的膳食，禁止使用核子事故地區產製的食材及食品。

民眾黨團將關注勞工議題，呼籲政府應做好跨部會協調，加速《最低工資法》、《勞動教育促進法》立法，並完善勞動教育，學校每學期實施勞動教育；雇主或事業單位負責人登記前，接受勞動教育講座，多管齊下推動勞動權益。

時代力量黨團則提出22項優先法案，包括檢討囤房稅制、制定「侵害性私密影像防制條例」、《公職人員財產申報法》修正案等。