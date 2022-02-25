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窗台驚現血瀑布！人妻睡夢中遭砍　小王嘶喊：把你殺了骨頭帶回家

▲高雄市林園傳出命案，窗戶外還有血跡 。（圖／民眾提供）

▲廖女睡夢中遭砍，窗外還留斑斑血跡。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／高雄報導

高雄越南籍廖姓女子與黃姓同鄉發生婚外情，並在外租屋同居，但2021年初廖女想結束這段不倫戀，卻遭黃男持水果刀砍傷並稱，「你死了幫你拿骨頭回越南」，而黃男動手後還企圖輕生，雙雙被送醫搶救。案經法院審理後，黃男被依殺人未遂罪嫌判刑6年；民事部分判決近日出爐，黃男須賠償廖女178萬。

根據判決，已婚的廖女與黃男發生婚外情，並於林園租屋同居，但交往一陣子後，廖女想結束不倫戀回歸家庭，沒想到黃男心有不甘，竟於2021年3月18日持刀砍傷廖女。警方接獲報案隨即到場，驚見民宅4樓窗邊有血跡流下，警方趕緊敲門進入，並將2人送醫救治。

經查，因黃男在外積欠賭債，廖女多次替他出面協調，但廖女卻執意分手，黃男一聽，想到自己隻身在台，語言不通之外，又需要仰賴廖女替他協助對外溝通，又因積欠債務，他無力償還，自覺走投無路，才決定痛下殺手，趁著廖女熟睡時，朝廖女砍了數刀後自殘。

▲高雄市林園傳出命案，窗戶外還有血跡 。（圖／民眾提供）

黃男事後辯稱，當時是因他想輕生，而廖女試圖阻擋，雙方拉扯過程中才造成廖女受傷，他並沒有想要殺害廖女。不過，廖女指證歷歷，並還原當時情境，她還問了黃男為何要這樣做，黃男還回覆，「我無路可跑了，你死了幫你拿骨頭回越南」等。

法官審理後認為，廖女與黃男交往過程中，關係尚屬良好，實在沒有必要虛構此案來誣陷黃男，且當時廖女驚慌呼救的情形，一定是因為自身性命有高度危險才會做出此舉，法官因此不採信黃男說詞，最終依殺人未遂罪嫌判黃男6年徒刑；民事部分，廖女因受傷長達1年無法工作，且事發後心生畏懼、惡夢不斷，因此決定向黃男求償工作損失、精神慰撫金共178萬，而法官審理後，全數判准。全案仍可上訴。

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