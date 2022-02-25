王品個資外洩1年600詐騙案件　何志偉踢爆：APP變詐騙利器

▲何志偉（右）、新北市議員戴瑋姍（中）舉行「王品客戶資料全都洩，消費者慘淪受害者」記者會。（圖／何志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉25日舉行記者會踢爆，王品集團放任APP「王品瘋美食」個資外洩，導致APP淪為詐騙集團的武器，消極作為導致消費者淪為受害者。受害人王先生控訴，原本只是去王品集團旗下餐廳慶生，沒想到在APP留下的個資成為詐騙集團利器，甚至還強調「我們是大公司不可能發生（詐騙）」以取得信任，事發後王品集團卻對被害人不理不睬。

何志偉、新北市議員戴瑋姍、大安文山社會安全網召集人陳唐博、王品集團個資外洩團訴發起人王先生與王品app個資外洩受害者謝先生今天上午舉行「王品客戶資料全都洩，消費者慘淪受害者」記者會，控訴王品放任APP個資外洩，造成民眾生日派對成了詐騙集團詐騙武器，目前參與團訟人數達20人，總體遭詐騙金額高達369萬，其中有一人遭詐騙金額逾73萬。

何志偉指出，過去5年間，全台詐騙案件造成的財物損失超過24億，平均每人被詐騙了100元，根據警政署資料顯示，2021年因個資外洩衍生之詐欺案件以「解除分期付款詐欺（ATM）」手法數量共計4094件，創近4年新高。

陳唐博直指，王品集團多次個資外洩的狀況，已經不是偶發狀況，根據刑事警察局2021年資料顯示，王品集團在「五大高風險賣場」名列第三，1年多以來出現近600件的詐騙案件。

受害人謝先生表示，他本來只是去王品集團旗下的陶板屋慶生，不料在王品APP所留下的客戶資料成了詐騙集團的利器，事發後王品更是不理不睬，詐騙集團透過ATM詐騙手法，更在詐騙過程中不斷的強調「我們是大公司，這不可能會發生」，以取得被害人信任。

團訟發起人王先生表示，詐騙集團能夠完整說出消費時間、金額、地點，讓被害人以為這就是王品集團的客服，王品從來不承認是自己本身的個資外洩造成後續詐騙，但如果這不是個資外洩，為什麼會有這麼多民眾都接到詐騙電話？