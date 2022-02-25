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提升「免疫力」靠飲食！5種超級食物、養生補給品雙管齊下變健康

▲增強免疫力。（圖／女子學）

▲超級食物及保健品可以提升免疫力。（圖／pexels、pinterest、Daimate 大姨媽 4D 素滴精官網）

文／女子學

Covid-19 的流行讓全世界惶恐，隨著疫情延燒、病毒變異，長時間的抗戰，也同時提升了國人對衛生健康的重視，除了依照政府指示做好每一次的疫苗接種，增加自身防護力外，在日常生活中對於身體內外的管理更是一大重點。

平時外在防護要隨時配戴口罩、勤洗手，即使不方便洗手也隨身攜帶酒精噴霧消毒；內在提升免疫力、增強防禦則推薦選擇營養素豐富的超級食物及保健品加強補充，增強自體所需營養，維持機能健康。

營養攝取：超級食物

蔬果類

▲增強免疫力。（圖／女子學）

▲花椰菜、番茄、菇類對加強免疫力及抗氧化作用都有益。（圖／pinterest）

「花椰菜」在蔬果中被稱為「抗癌高手」，富含蘿蔔硫素、維生素 A、C、鈣、鐵等，營養價值豐富、密度高，遠勝於其他相似蔬菜，不僅可提升免疫力且卡路里也非常低，不擔心額外的熱量。另外，明星食材的「番茄」，富含茄紅素、β-胡蘿蔔素等；「菇類、藻類」則擁有多種多醣體，對加強免疫力及抗氧化作用都相當有益，讓茹素者也能透過飲食增強防護。

肉類

▲增強免疫力。（圖／女子學）

▲肉類的超級食物有鮭魚和雞胸肉。（圖／pinterest）

而肉類的超級食物也有我們耳熟能詳的「鮭魚」，一別對脂肪的刻板印象，鮭魚內含的不飽和脂肪酸 omega-3，是人體不可自行生成卻又必須的營養素，具有輕微降低血壓及抗發炎的特性。其他，像經常用來管理身材的「雞胸肉」，也因擁有良好豐富的蛋白質和低脂肪含量，也被列為超級食物之一。

營養品加強補充

Daimate 大姨媽 4D 素滴精

▲增強免疫力。（圖／女子學）

▲Daimate 大姨媽 4D 素滴精。（圖／Daimate 大姨媽 4D 素滴精官網）

4D 素滴精萃飲嚴選靈芝萃取、褐藻醣膠、菇蕈多醣體，不僅有助提升元氣、補充活力、增強抵抗力，效果如同滴雞精，但以漢方精華萃取，搭配枸杞紅棗的甘甜蓋掉靈芝苦澀味，也少了肉類腥味且熱量及鈉含量更低，不僅茹素、三高患者及懷孕婦女可以安心飲用，更是一家大小的健康能量飲。

除了直接飲用外，素滴精還推薦可熬粥、熬湯或是另外自行加強做成補湯，天然的漢方精華會有一種藥膳食補的感覺，讓日常的一餐也能增強體內健康活力。

Simply 新普利夜間代謝酵素錠

▲增強免疫力。（圖／女子學）

▲Simply 新普利夜間代謝酵素錠。（圖／Simply 新普利酵素 Facebook 粉絲專頁）

隨著年齡增長，身體裡產生酵素的能力降低，加上現代人工作忙碌又經常外食，消化不順就會直接的影響全身健康。如果總是早上趕著上班，時常忘記補充營養品，那麼就在睡前來吃兩粒新普利夜間代謝酵素錠吧！內含巴西酵素、綜合胺基酸、啤酒酵母、色胺酸等成分，促進代謝的同時也幫助一夜好眠。

日常生活中可以獲得的超級食物及營養品非常的多，但不論是食物或是營養補給都有它應該遵守的量及規則，切勿因求多、求快而一次大量的攝取過量，反而造成身體負擔，得不償失。

延伸閱讀：

香菇好處多多：增加免疫力、補血、健脾，中醫師分享 3 款家常香菇湯品，提升身體穩定度和抵抗力

在「斷捨離」中理出順暢人生！45 歲六月的獨道心法：當生活越簡單，心靈自然越富足

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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