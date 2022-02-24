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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃拋黃偉哲、林佳龍簽切結書　「同意中央黨部調查線民事件」

▲▼立法院 立委陳亭妃記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，台南市長黃偉哲尋求連任，但民進黨派系正國會中常委23日發難，質疑地方對線民案仍有許多爭議，要求提名前應做調查。對此，4年前曾與黃偉哲初選的民進黨立委陳亭妃24日表示，基層很焦慮線民案變成國民黨選舉時的提款機，希望包括黃偉哲、嘉義市長翁章梁、高雄市長陳其邁，甚至交通部前部長林佳龍都應該簽下切結書，同意促轉會公布相關資料，或授權中央黨部調查當時約訪的內容。

黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，但黃否認並報警，今年初再以千字長文否認，斥責是惡意不實攻擊。據轉述，昨正國會中常委陳茂松、陳亭妃接連在中常會質疑，地方對於A143還有很多的疑慮，轉型正義是民進黨的精神，因此在提名前應該做個調查；身兼民進黨主席的總統蔡英文會中直言，「如果回到2008年那種狀況（指黨內為總統初選廝殺激烈），那我就是一個失敗的黨主席」。

對此，陳亭妃今天上午接受電子媒體聯訪時表示，「基本上黨中央要提名誰，我們都不會有意見」，因為這原本就是主席徵召，但對於轉型正義和線民事件，應該分清楚加害者和被害者，避免因為話沒講清楚，被當成國民黨的提款機，因此，在提名前每位參選者都應簽下切結書，同意讓促轉會公布相關資料，或由中央黨部調查當時約訪內容。

陳亭妃警告說，國民黨是線民案的始作俑者，他們的資料最多，若是在選舉的時候被當成提款機，是非常要不得的，尤其轉型正義是民進黨很重要的精神，「我們沒針對任何人，是所有的要被提名者，因為我們知道，翁章梁市長、陳其邁市長也都是學運的」，應該更坦然面對，讓民進黨可以大步向前。

陳亭妃直言，現在外界討論林佳龍是否可能進入到被提名的範圍，如果他有可能成為被提名人，也應該簽這個切結書，讓中央黨部可以調閱促轉會約訪他的紀錄，否則這段時間基層很擔憂，「這本來就是一個過程，沒有針對誰，我覺得真的不用是太過於過度揣測，我們都希望為民進黨好」。

媒體追問，陳亭妃是否希望下周中執會暫緩提名？陳亭妃說，這部分就是由中央去做決議，不過，現任市長基本上都有頭銜及資源，提名不急於一時，她更害怕沒有把事情做到位，反而讓市長必須承擔更多質疑，這對翁章梁、陳其邁或黃偉哲都是好的方向。

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