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快訊／林姿妙等3人涉貪聲押禁見！　宜蘭地檢署記者會說明

記者游宗樺、崔子柔／宜蘭報導

宜蘭地檢署昨（22）日指揮廉政署二度搜索宜蘭縣長官邸，傳喚、拘提包括縣長林姿妙等20多名被告與證人，全部偵訊於今（23）日上午5時結束，主任檢察官梁光宗於訊後記者會指出，林姿妙等3人涉犯貪汙治罪條例遭羈押禁見，待檢察官稍後聲請開羈押庭。

梁光宗表示，本案針對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案、若干疑似財產來源不明等案續行追查，辦案人員發現，林姿妙及兒子林佑澤1月14日偵訊後，就與國民黨前立委楊吉雄及胞弟楊耀火等人涉嫌共同藏匿本案證據，今日併就此部分進行調查。

▲▼ 宜蘭地檢署主任檢察官 梁光宗。（圖／記者游宗樺攝）

▲宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗於稍早記者會說明。（圖／記者游宗樺攝）

梁光宗指出，檢察官認為林姿妙、女兒林羿伶及農業處長康立和涉犯貪汙治罪條例第6條1項第4款圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押必要。

梁光宗表示，財稅局長盧天龍、建設處都市計畫科長龍非池亦涉圖利罪嫌，各以15萬元交保，林佑澤、楊吉雄及楊耀火涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元、150萬元交保，其餘人士均請回，待檢察官稍後聲請開羈押庭。

▼林姿妙遭聲押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼宜蘭縣長林姿妙赴地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

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快訊／宜縣長林姿妙母女、農業處長涉貪聲押禁見　二兒子200萬

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