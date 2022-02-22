國三南下自小客撞2車引擎被削去大半　女乘客顱內出血不治

▲▼國三南下中午發生重大車禍，一輛自小客連撞2輛車後，引擎被削去大半，一名女乘客顱內出血不治。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道三號南下清水路段171.5k處，11點28分發生一起重大車禍，一輛由鄭姓駕駛的白色自小客車，不明原因先是擦撞中線車道一輛自小客車，後來又撞上拖板車後方，造成引擎蓋削去一大半，鄭男車內一名42歲莊姓婦人受傷嚴重，無生命跡象，送醫後因顱內出血，下午1點多宣告不治，國道警方初步懷疑是雨天視線不佳造成，正全力調查中。

台中消防局上午11點28分獲報後，出動消防車3輛、救護車1輛、人員5名前往搶救，將受困車內的莊姓女子送往沙鹿光田醫院搶救，莊女全身多處擦挫傷，經搶救後仍因顱內出血不治。

警方表示，45歲鄭姓男子開著白色自小客車，原本行駛在內線車道，疑不明原因擦撞在中線車道的54歲陳姓駕駛開的銀色自小客車，鄭男再往前擦撞外線車道45歲張姓男子開的拖板車左後車尾後，鄭男的車子再彈回內線車道擦撞護欄後停止。

國道七隊立即前往處理，另派高公局緩撞車到場警戒疏導車流，3車駕駛酒測值均為零，鄭姓駕駛擦挫傷、意識清醒，車內莊姓女乘客傷勢較重，已在下午1點多宣告不治。

警方呼籲，雨天能見度較低，影響行車視距，車主應減速慢行並盡量避免變換車道，同時要保持更大的行車安全距離，因為在路面溼滑的情況下，煞車距離會拉長。另外也須留意其他車輛濺起的水花，以免被遮擋視線措手不及，事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。