安理會緊急會議應對俄烏局勢　陸駐聯代表呼籲：和平解決爭端

▲大陸駐聯合國代表張軍（圖右）與俄羅斯駐聯大使（圖中）示意。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

聯合國安理會於當地時間21日舉行烏克蘭緊急會議，針對俄羅斯總統普丁承認烏東兩共和國獨立事實及派出「維和部隊」做出應對。會議中，大陸駐聯合國常駐代表張軍發言稱，烏克蘭局勢發展到目前狀況，是一系列複雜因素共同作用的結果，「中國一貫按照事情本身的是非曲直決定自身立場，主張各國根據聯合國憲章的宗旨和原則，和平解決國際爭端。」

▲大陸常駐聯合國代表張軍。（圖／翻攝陸常駐聯合國代表團）

張軍表示，當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動，「我們歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，呼籲有關各方繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上尋求解決彼此關切的合理方案。」

張軍17日也曾代表大陸在聯合國安理會就烏克蘭問題及新明斯克協議舉行的公開會議上發言，張軍表示，今（2022）年2月12日是新明斯克協議達成7週年。新明斯克協議是各方公認的、解決烏克蘭問題有約束力的基礎性政治文件，經過安理會第2202號決議一致核可，理應得到有關各方的全面和有效執行，「遺憾的是，協議中的大部分條款未得到真正落實，當前在接觸線又發生了新的違反停火事件。」

張軍認為，解決烏克蘭問題，還是要回到落實新明斯克協議這一原點上，「我們希望有關各方展現建設性態度，通過對話協商解決新明斯克協議執行中出現的分歧，制定路線圖和時間表，推動將協議盡快落到實處，為烏克蘭危機的政治解決創造條件。」

張軍表示，北約擴員是處理當前圍繞烏克蘭問題的緊張局勢繞不開的問題，冷戰結束後，北約一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳，「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。這一點在歐洲地區適用，在世界其他地區同樣適用。」

張軍指出，個別國家抱著冷戰思維不放，「說一套，做一套，為了謀求絕對軍事優勢，在亞太地區拉幫結伙，搞一些三邊、四邊的小圈子，刻意挑起對抗，這種做法只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，嚴重威脅亞太地區和平穩定，其結果既損人也不利己。」