「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

▲基隆捷運路線為八堵－南港，可轉乘雙鐵及捷運。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

行政院長蘇貞昌今日視察基隆捷運計畫，交通部鐵道局表示，「基隆捷運計畫」現階段先以八堵站為端點，路線自南港站至八堵站，可在南港站轉搭高鐵及臺鐵，也可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線。

鐵道局表示，行政院指示加速推動後續作業，俾因應基隆河谷廊帶及大汐止產業發展，提供基隆地區通勤捷運服務及分流臺鐵運輸壓力，讓基隆捷運與汐東捷運整合銜接大臺北捷運，形成北北基完整捷運路網，以引導國土有序發展。

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鐵道局指出，「基隆捷運計畫」現階段先以八堵站為端點，將與基隆市政府合作整體開發為基隆新門戶。路線自南港站至八堵站，可在南港站轉搭高鐵及臺鐵，銜接環島軌道路網，也可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線，銜接大臺北捷運路網。

▲蘇貞昌視察基隆捷運計畫。（圖／鐵道局）

而捷運八堵站月台緊鄰臺鐵八堵站，旅客可經由地下連通道轉乘臺鐵，便利2系統無縫轉乘，並設置跨站天橋，便利前後站旅客進出捷運及臺鐵站。

鐵道局於去年12月29日將綜合規劃報告書陳報交通部，接續啟動環評補充調查及細部規劃，將於環評審議通過後，即陳報行政院審議。並於計畫核定後接續辦理設計施工作業，計畫完成後將完整串聯基隆、汐止及南港地區整體產業發展動能，並提供廣大通勤族穩定可靠、班次密集的捷運服務。