快訊／基隆捷運定案！蘇貞昌宣布南港八堵段設13站　經費425億

▲行政院長蘇貞昌今宣布基隆捷運計畫案拍板定案。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，除了從「輕軌變捷運」外，路線也取得北北基等縣市的共識，經費從80億元提高到425億元，其餘由3縣市合理分擔，其中中央負擔7成7，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。

蘇貞昌表示，基隆捷運不只關係基隆，北北基整個生活圈，日常生活、通勤、工作，甚至於假日休閒觀光，都在在重要。蔡總統一上任就指示納入前瞻建設，經過多年來基隆、台北、新北大家一起討論，今天我特別到基隆來宣布定案的好消息。

蘇貞昌說，不只是輕軌變捷運，路線有共識，經費從80億提高到425億元，而中央負擔7成7，達327億元，其餘3個縣市也都合理分擔。中途全部設13個捷運站，運量從本來1小時5千人提高到1萬5千人，是最最不簡單。

蘇貞昌也特別感謝基隆市長林右昌、新北、台北市府一起大家協力，感謝在地像蔡適應立委、沈發惠立委、賴品妤立委、邱臣遠立委，大家在地方上共同出聲，在立法院大力爭取，同時未來相關預算等都要協助推動，這也是林右昌市長推動國門改造一個最重要的環段，今天特別把這個好消息來跟大家報告，也來視察，會責成交通部儘快進行，早日完工，讓民眾更方便。