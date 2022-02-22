知名劇團團長爆「仙人跳騙財色」　多位女團員失身還被拍裸照

▲「宜蘭傳奇藝術劇團」在宜蘭相當出名，但其團長吳世明卻被多名女團員控訴，不但搞仙人跳騙財色，還侵占她們的紓困補助款。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

「宜蘭傳奇藝術劇團」（下稱傳奇劇團）在宜蘭頗具盛名，除了固定公演之外，還會受邀到各處廟宇進行祭天表演，本刊卻接獲多名團員投訴，傳奇劇團團長吳世明（52歲）竟將魔爪伸向女團員，不但對其騙財騙色，甚至找同居人向對方仙人跳，此外還多次借錢不還、詐領團員的紓困補助。為了避免其他不知情女子受害，多位女團員決定站出來揭露團長的惡形惡狀。

傳奇劇團是2019年於宜蘭立案的歌仔戲團，團長吳世明是京劇科班畢業，由於對歌仔戲的熱愛，而轉換跑道至傳統戲曲，自此不斷於國內各大知名劇團中演出，並親赴對岸取經，接觸許多創新元素，並網羅各地年輕菁英，以歌仔戲的傳承與戲曲節目製作為己任，如今卻成了女團員口中的惡魔。

講到吳世明，傳奇劇團女團員們就有滿滿的怒火，這些團員大多是中年婦女，原以為加入後，可以學到傳統藝術技藝，但她們有人失去了金錢，甚至有人失去貞節，提起歌仔戲，再也沒有往昔的熱情，僅有難以承受的懊悔悲傷。

「我加入劇團後，他每天跟我噓寒問暖，我被他的誠懇打動，所以才會跟他在一起，但卻不知道他背後都有目的。」阿美姊（化名）講到數度哽咽、越講越傷心。

▲已經結婚生子的阿美姊加入劇團後，不久便和團長在一起，但她控訴遭到團長仙人跳。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，已經結婚生子的阿美姊年輕時就對歌仔戲懷抱憧憬，但無奈被工作、婚姻以及人生規劃所阻，只好將夢想先擱置一邊，直到孩子都大了後，聽到朋友介紹，有一個曾經參加過電視節目「台灣奇案」製作、知名的歌仔戲演員吳世明正在籌組劇團，並可以免費教導社區婆婆媽媽演出歌仔戲，突然覺得自己的夢想有實現的機會。

最後在親朋好友的鼓勵下，她加入了傳奇劇團，結識了團長吳世明，她卻不知道這個決定讓自己陷入萬劫不復的深淵。「我加入之後，他就常常找我聊心事，還會約我出遊，當時我覺得他人很『古意』，所以也對他有好感，最後在他追求下，我們才會在一起。」阿美姊說。

但吳男與阿美姊交往期間，吳男卻多次以劇團表演需要資金為由，多次向阿美姊借錢，前前後後借了30多萬元，「他好像把我當成提款機一樣，借了都沒還我。」阿美姊雖然覺得奇怪，但仍身陷吳男的溫柔陷阱而毫無警覺。

「去年的3月底，我們表演完後，他約我到某飯店泡溫泉，就當2人正在溫存時，房門竟突然被打開，原來是他找了他的同居人闖進來拍照，要對我敲詐仙人跳。」阿美姊說。，

▲吳世明的同居人江女拿出切結書，要求阿美姊支付吳男、江女的負債，以及無條件資助劇團營運。（圖／讀者提供）

進門的是吳男的江姓同居人，一進門便拿著手機，朝著半裸的阿美姊、吳男拍照，事後，江女還拿著切結書，要求阿美姊支付吳男及江女的負債，以及無條件資助劇團營運，阿美姊至此才發現自己被吳男騙的好慘，因此傷心退出劇團，此次得知有其他女團員受害，才勇敢站出來說出自己的被騙經過。

對此，本刊致電該劇團吳姓團長，他表示當時紓困補助金是團員們自願幫助劇團捐贈；而對於遭控仙人跳一事，他則說，「沒有這回事，我們當時是互相喜歡所以在一起，我們也一起去三溫暖、泡溫泉20多次，怎麼可能是仙人跳。」而針對侵入住宅竊盜，吳男則喊冤「當時法官已經判無罪。」

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