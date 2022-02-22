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北市東區凌晨火警！濃煙籠罩市民大道、光復南路　警消疏散6人搶救

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消獲報到場，發現火舌伴隨濃煙從建物竄出，於是拉水線射水灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區22日凌晨1時許，市民大道旁一棟矮房突然傳出火警，火勢伴隨陣陣濃煙竄燒，住戶發現後拿滅火器試圖滅火未果，只好打電話求救警消。警消趕抵，疏散6名民眾並拉水線灌救，所幸火勢在約半小時後被撲滅，無人受困傷亡，燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消朝屋內射水灌救。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報光復南路66巷有建物起火，派員到場，發現有火舌從民宅冒出，趕緊拉出水線射水，升起雲梯車從至高處灑水灌救，同時疏散周邊住戶，由於起火地點緊鄰市民高架與光復南路，厚重白煙將道路視線遮蔽，警方在現場路口交管，所幸火勢並未造成人員受困、傷亡。

台北市消防局第三大隊副大隊長顏富平表示，警消於凌晨1時22分獲報，出動85名警消、24輛各式消防車及3輛救護車到場，疏散起火戶及四周5女1男共6名民眾，同時拉水線進行灌救，約半小時後成功撲滅火勢，據起火住戶表示，事發時聽到房屋後方有疑似電線短路的聲響，疑似電線起火釀災，確切起火原因有待火調釐清。

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消第一時間疏散6名民眾，並由警方在現場進行交管。（圖／記者游宗樺攝）

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