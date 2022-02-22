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巧合？2天前才爆3死車禍　「國道同路段」BMW自撞護欄駕駛受困

▲▼BMW國一自撞，該路段緊臨五楊高架匝道，2日前曾發生3死重大車禍。（圖／翻攝「記者爆料網」）

▲BMW轎車於國一南下35.6K平面段自撞，車頭嚴重毀損、駕駛受困。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

國道一號22日凌晨0時許，一輛BMW轎車行經南下35.6K平面段時，突然失控高速撞上右側護欄，車身右側整個卡進護欄縫隙，警消獲報到場，發現駕駛受困，救出送醫並無生命危險。而該地點在20日曾發生重大車禍，一輛BMW撞上五楊高架的匝道分隔島，造成3人傷重不治，2天後同路段再爆車禍，讓警員大感巧合。

▲▼BMW國一自撞，該路段緊臨五楊高架匝道，2日前曾發生3死重大車禍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼BMW國一自撞，該路段緊臨五楊高架匝道，2日前曾發生3死重大車禍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼BMW國一自撞，該路段緊臨五楊高架匝道，2日前曾發生3死重大車禍。（圖／翻攝「記者爆料網」）

▲BMW轎車卡在路肩護欄縫隙，車頭引擎噴出，地面滿佈機油、車體零件碎片。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，21歲男子事發時開著深色BMW轎車，行經事發路段時，疑天雨路滑突然失控高速撞上路肩護欄，整輛轎車卡在五楊高架下方與國一路肩的夾縫中，車頭嚴重凹陷變形，引擎噴飛、車體零件及鈑金碎片滿佈地面，駕駛則困在變形的駕駛座上無法下車。

警消獲報到場，動用破壞器材協助駕駛脫困，其左小腿骨折，送往林口長庚醫院急救暫無生命危險。警方在事故現場進行交管，並拍照採證以釐清事故原因。由於事發路段緊鄰五楊高架的匝道口，在20日曾發生重大車禍，一輛BMW自撞分隔島，車內1人飛出、2人夾困車上，3人送醫均傷重不治，2天後該地點100公尺外再爆車禍，讓處理事故的警員直呼巧合。

▲▼泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

▲BMW自撞地點緊臨五楊高架匝道口，2日前曾發生3死重大車禍。（圖／記者游宗樺攝）

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