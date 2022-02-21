汐止男童繳不出植物人父醫藥費　5天收到「500萬善款」停止募款

▲汐止葉姓男童因植物人爸爸的醫藥費而早熟，讓不少網友看了好心疼。（圖／翻攝張錦豪臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市汐止區一名葉姓單親爸爸去年底因腦出血而成為植物人，家中僅剩70多歲的老母親及就讀金龍國小四年級的兒子，面對生活及醫藥費等龐大壓力，男童還出言安慰阿嬤，讓外界看了好心酸，來自各界的善款也紛紛湧入，短短5天就收到超過500萬元。對此，發起募款的市議員張錦豪表示，目前存摺登錄已超過63本，宣布停止募款，希望大家不要再匯款，「因為光是刷摺、換摺已佔據郵局3個多小時，故總金額這幾天整理好會再跟大家公佈。」

張錦豪同時身兼金龍國小家長會長，因此得知葉姓男童的遭遇。他日前在臉書發文表示，葉父去年底到雲林工作時突然腦溢血，雖保助一命卻也成為了植物人，因此家庭生計的重擔落在阿嬤身上，讓阿嬤在病房外痛哭失聲，葉姓男童也安慰阿嬤說「妳要跟我一樣勇敢，哭完這次，以後就不哭了」，成熟卻也讓人心酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張錦豪表示，5天收到超過500萬元的善款，希望各界可以停止捐款。（圖／翻攝張錦豪臉書，下同）



張錦豪21日表示，非常感謝來自各界的善心捐款，目前的金額已非常足夠，且因款項龐大，處理募款的事宜會更嚴謹，他下午還特地跟龍國小校長、主任、家長會長、副會長、汐光課陪周老師、林老師等開會協商，「大家為了募款活動都已忙翻，我們都是當作在做好事存好心來看待。」

張錦豪表示，未避免鉅額善款被濫用，會在公證人士見證之下，移撥給社會局的「葉同學專戶」來進行管理，同時社工也會協助與輔導，「大家放心，捐款絕對用在對的地方，每個參與募款活動的老師們都非常謹慎。」另外，因為捐款的紀錄超過63本存摺，因此他希望各位善心人士可以稍等他們處理，所有的表單、訊息都會晚點回覆。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完