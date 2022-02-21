入住防疫旅館「清償同意書」曝光　蘇震清：屏東縣政府坦承有疏失

▲無黨籍立委蘇震清。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

近來不少民眾不滿配合防疫匡列隔離，卻得自費住防疫旅館，指揮中心指揮官陳時中日前宣布，考量民眾配合防疫也犧牲許多，隔離費用將由中央預算支應，不造成二度傷害。不過，屏東縣政府卻疑似發出切結書給入住防疫旅館者，內容為政府補助費用後若還有不足處，入住者須自行清償。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日在疫情記者會中宣布，考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，也犧牲許多，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

對此，無黨籍立委蘇震清21日表示，昨天晚上有屏東的匡列者，突然收到一張空白的同意書，他在接到陳情後第一時間詢問各單位，沒有單位了解這份文件是誰下達指令需要民眾簽名，也讓民眾產生質疑。

蘇震清透露，屏東縣政府的答覆如下，「縣府方面承認切結書確實有疏失，要大家暫時不要簽，即使簽了也不用擔心，因為屏縣政府說是週五政策後時間差，所以剛剛屏東縣政府有打電話給鮪魚飯店，說匡列案都會按中央指示處理。」

蘇震清猜測，這應該是先前屏東縣政府公布，每人補助500元的行政程序後續補救，但該同意書內容不夠明確，讓人聯想到是否連中央的「因被隔離而無薪資收入的1000元補助」都要向民眾索取，他認為應該沒有地方政府敢如此做。

蘇震清認為，雖然指揮中心已經宣布，將會蓋括承受隔離自費項目，但屏東縣政府即便多發每天500元給被隔離的縣民，當作這些天因被強制自費而憂慮的精神補償，亦無不可。

▼無黨籍立委蘇震清表示，有屏東的匡列者收到空白的同意書。（圖／蘇震清辦公室提供）

