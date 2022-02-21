懷疑人生臉書PO道別文　汐止32歲男13樓墜落全身骨折亡　

▲汐止區福德二路21日清晨發生男子墜樓身亡意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區福德二路21日上午6時許發生一起墜樓死亡意外，廖姓男子（32歲）當時被發現從自家社區頂樓墜落到柏油路面，清晨男子墜樓意外引發社區住戶關切，消防局獲報後出動救護人員到場，但發現廖男全身多處骨折已無生命跡象，警消封鎖現場對死因展開調查。

▲汐止區福德二路21日清晨發生男子墜樓身亡意外。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後到場拉起封鎖線，並調閱大樓監視器畫面，證實稍早廖男曾上到13層的高樓，期間並無他人進出電梯及上樓動線，研判廖男死因為全身多處骨折、頭部外傷出血；據了解，死者生前從事服務業，但疑因近期生活情緒低落，曾有多次po文懷疑人生的低潮抱怨。

最後一則貼文則是今晨6時許，廖男在臉書寫下「在（再）見了，各位」警方事後通知家屬到場，指認死者無誤後汐止分局展開後續報驗程序，釐清死者墜樓真正原因。

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