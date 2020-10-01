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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

避免獨厚司法官！司法院擬修法將職務法庭公開審理

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▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲司法院擬修法，讓職務法庭公開審理司法官。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

現行對公務員追究行政責任的懲戒法院已經修法，以公開審理為原則，但懲戒司法官的職務法庭，卻採取不公開審理。對此，司法院擬修改《法官法》，打算將職務法庭公開審理。法界認為，公開審理的觀念正確，但為避免出現侵害審判獨立的狀況，仍應給予審判長裁定個案不公開審理的權限。

為了淘汰不適任司法官，《法官法》中設計有「法官評鑑機制」，最後不適任司法官會被送進懲戒法院（前身為公務員懲戒委員會）中的「職務法庭」審理，最重可以做出撤職的處分。不過「法官評鑑機制」與「職務法庭」均成效不彰，「職務法庭」更在性騷擾法官陳鴻斌案中，大喇喇地上演官官相護的戲碼。而雖然目前《法官法》修法後，在「法官評鑑機制」中引進更多外部委員，另外在「職務法庭」中更加入了「國民法官」擔任合議庭成員，但目前都還看不出成效。

為了讓陽光照進黑暗的司法角落，目前懲戒法院已經完成修法，在審理公務員懲戒案件時，原則上採取公開審理的方式。不過司法官雖然也是公務員的一份子，但懲戒司法官的「職務法庭」，依照《法官法》規定，卻是採取不公開審理模式，頗有獨厚司法官的味道。因此司法院打算推動修法，讓「職務法庭」原則上採取公開審理模式。

對此，法界人士多表示贊同，認為司法院推動修法的觀念正確，不過有法官私下指出，基於憲法保障的「審判獨立」原則，應該給與審判長裁定的權限，例外的採取不公開審理模式。

其實這個問題點在於目前《法官法》第57條規定，以致於「職務法庭」採取不公開審理原則。但至今有一起例外案件，就是前彰化地檢署檢察官陳隆翔懲戒案，當時因陳隆翔承辦「曲棍球協會詐領補助款案」對涉案人林滄敏做出不起訴處分，打臉民進黨立委段宜康，讓段宜康必須依約吞下曲棍球；段宜康向監察院陳情，監察院也「仗義」要求懲戒陳隆翔。陳隆翔引用該條規定但書，請求公開審理，職務法庭因此公開審理本案。最後職務法庭也對陳隆翔做出不懲戒的判決，一併打臉監察院。
 

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