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絕美畫面曝！金門絕美藍眼淚爆發　比基尼正妹「頂6度寒風」下水拍

▲絕美藍眼淚爆發。（圖／記者林名揚翻攝）

▲絕美藍眼淚爆發。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門藍眼淚一直是絕美的一道自然美景，往往會吸引許多民眾前往朝聖，而20日藍眼淚爆發，特殊的美景也讓一名簡姓正妹在6度的寒風下，穿著比基尼下水，拍下藍眼淚淋身的照片。

絕美的藍眼淚在夜色中散發出藍色光芒，螢光色的藍眼淚有如藍色絲綢一般，散發出優美的藍色光芒，而簡小姐先前在網路上看到藍眼淚的照片後，一直對該美景心有嚮往，一直期待有朝一日能與藍眼淚合照，而在進入春季藍眼淚的好發季節後，簡小姐更是時刻關注相關社團的動向。

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簡小姐在清晨1時許看見藍眼淚的消息後，火速趕往現場，雖然當時氣溫僅有6度。但由於美景難得，她仍是穿著比基尼就下水拍照，不過，簡小姐也強調，自己平常有運動習慣、當時身邊還有幾位游泳高手陪同，而照片也是在岸邊的樓梯拍下，基本上安全上並無問題。

▲絕美藍眼淚爆發。（圖／記者林名揚翻攝）

不過，簡小姐也表示，並不建議一般人嘗試，除了水質問題以外，還有環境安全的考量。此外，簡小姐也表示，希望相關單位能規劃、提供安全的遊憩場域，並更加珍惜這樣特殊的觀光資源。

▲絕美藍眼淚爆發。（圖／記者林名揚翻攝）

金門藍眼淚是因一種叫做「渦鞭毛藻」的藻類、又名「夜光蟲」，每逢春夏之交時大規模聚集、撞擊後發出漂亮的藍光，藍眼淚在海邊浪花陣陣的地方特別容易出現。

▲絕美藍眼淚爆發。（圖／記者林名揚翻攝）

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