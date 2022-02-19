站穩手搖飲市場24年！CoCo水果入茶持續創新

▲1997年成立的「CoCo都可」至今已有24年歷史，可說是台灣元老級的手搖飲料品牌。（圖／品牌提供）

台灣是珍珠奶茶的發源地，據經濟部統計，台灣一年賣出超過10億杯的休閒茶飲，也是能夠與咖啡抗衡的飲品，而在台灣競爭激烈的手搖飲品市場中，每年都有新品牌竄起，但創立24年的「CoCo都可」依然站穩市場，在《ETtoday》2021企業品牌聲望大調查拿下最佳人氣獎、最佳品牌獎及最佳永續獎。

1997年成立的「CoCo都可」至今已有24年歷史，可說是台灣元老級的手搖飲料品牌，目前在台灣已有超過300家分店，全球門市已破5000家，除了傳統珍珠奶茶之外，「CoCo都可」一直尋找在地新鮮水果入茶，利用不同食材的創新搭配，帶給消費者療癒的口感體驗，例如加入草莓與蔓越莓的「莓果」系列飲品，已成為許多人冬季必喝品項。

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持續加強與消費者互動 Line貼圖拉近客人距離

與顧客進行交流互動分享，提升顧客參與度，建立愉快品牌體驗也是「CoCo都可」品牌經營重點，像是推出品牌專屬的Line貼圖，去年底還推出第二彈貼圖，第二彈CoCo貼圖設計理念以「生活中不可或缺的每一刻」都有CoCo陪你一起，搭配實用性滿分的日常用語：包括跟同事們說聲「辛苦了」、跟朋友們說聲「加油！加油！」。

▲除了傳統珍珠奶茶之外，「CoCo都可」一直尋找在地新鮮水果入茶，利用不同食材的創新搭配。（圖／品牌提供）

同時，「CoCo都可」Line官方帳號也是首個破200萬好友的手搖品牌，一直持續加強與消費者互動，像是舉辦CoCo讀心術，以及周三好友日、大單優惠等不定期專屬優惠。

響應紅心字會募捐 成立「CoCo向陽溫暖基金」

除了拓點事業，關懷社會也是「CoCo都可」品牌承諾之一，除了在全台店家通路設置愛心零錢捐及發票箱，響應紅心字會募捐活動之外，「CoCo都可」也與紅心字會合作成立「CoCo向陽溫暖基金」，每年從紅心字會扶助的個案中補助120位學童的助學金，希望他們不再為了籌措註冊費而苦惱，放心上學。

▲「CoCo都可」Line官方帳號是首個破200萬好友的手搖飲品牌，長期持續加強與消費者互動。（圖／品牌提供）

近兩年的疫情改變了大家的生活習慣，「CoCo都可」除了與外送平台合作之外，也同步在思考能為消費者解決什麼樣的問題？因此推出了自家訂餐平台「都可訂」，除了提供消費者安全且便利的付費平台，例如：可使用多種數位支付服務，還能運用限定優惠來吸引客人，增加品牌忠誠度。