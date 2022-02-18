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槍毒要犯持槍揚言自戕！躲空屋對峙2小時　還跟警方討菸抽

▲台南市警六分局警方，緝獲毒品槍砲要犯王姓男子，起獲手槍及毒品等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局警方，緝獲毒品槍砲要犯王姓男子，起獲手槍及毒品等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局18日上午9時30分左右，據報持搜索票前往北區大興街緝捕王姓毒品槍砲要犯時，王嫌拒捕跳窗逃往隔壁民宅，揚言持槍自戕而與警方對峙2個多小時，直到中午12時左右，警方以優勢警力伺機將王嫌壓制逮捕到案，起獲作案手槍及安毒等，全案偵訊後依毒品及槍砲罪嫌送辦。

▲台南市警六分局警方，緝獲毒品槍砲要犯王姓男子，起獲手槍及毒品等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警第六分局指出，日前接獲線報，王姓男子（39歲）平日隨身攜帶槍枝，擁槍自重，行為囂張，警方獲報後指派專人佈線查緝，查知王嫌平日居無定所，經專案人員掌握王嫌平時作息與使用之交通工具，隨即向台南地方法院聲請搜索票獲准。

專案人員18日持搜索票前往北區大興街王嫌出入地點搜索，王男為規避警方查緝，立即從住處2樓跳窗逃跑，結果踩破1間空屋1樓後方屋頂石棉瓦，跌落後躲進該空屋2樓與警方對峙，舉槍揚言自戕。

▲台南市警六分局警方，緝獲毒品槍砲要犯王姓男子，起獲手槍及毒品等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為維護居民安全，警方立即派遣保大特種警力、刑大、第五分局、第六分局等聯合警力，對現場進行封鎖管制；第六分局偵查隊隊長率員警進入現場向嫌犯柔性勸導，王男還向警方索取香菸及水，但警方在現場並沒有水可提供，即由蘇小隊長提供香菸給王男，並趁王男注意力分散之際，一舉奪槍壓制，順利解除危機。

▲台南市警六分局警方，緝獲毒品槍砲要犯王姓男子，起獲手槍及毒品等物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方當場起獲金牛座9mm改造手槍1枝，於王嫌住處房間起獲柯特單動式軍規轉輪手槍（Colt Single Action Army）1枝、彈匣1個、子彈34顆、改造工具一批、二級毒品安非他命10餘公克、吸食工具、磅秤等證物，正深入追查槍枝、毒品來源及流向並擴大偵辦，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

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