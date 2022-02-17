燈節看不夠！「光球」座落120坪挑高巷弄美術館　打卡時間曝光

▲日本當代藝術大師大卷伸嗣知名創作《重力與恩寵》，巨大光球在黑夜格外醒目。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

記者林育綾／台北報導

台北燈節看不過癮嗎？日本當代藝術大師大卷伸嗣知名創作《重力與恩寵》，巨大光球在黑夜格外醒目，座落在台北大直被譽為「巷弄美術館」的安卓藝術，除了展覽時間外，每週五六夜晚也將透在對外櫥窗持續發光到10點，2/23前在IG打卡還有幾或獲得藝術家親筆手繪稿。

安卓藝術即日起至2/23展出「流光：當代藝術聯展」，座落於美麗華附近靜巷，120坪的挑高空間，被藏家們譽為巷弄裡的美術館，而面對藝廊門口兩個玻璃櫥窗，目前展示的迎賓作品，是來自台灣及日本當代藝術大師的「光」藝術品，在黑暗中蕩漾著迷人的曖曖光芒，令人感到平靜與療癒。

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▲安卓藝術展出「流光：當代藝術聯展」。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

左邊是日本當代藝術大師大卷伸嗣知名創作《重力與恩寵》，該藝術家曾受Hermès之邀創作時尚空間，更為LV打造夢幻時裝秀。作品透過轉動的光與影，引領人們如同在水波蕩漾的光影流洩中，感受生命的恩典與豐饒、人類世界的渺小。

而右邊三個從小至大的環形光圈，則是台灣中生代重要女性藝術家謝鴻均的《記憶的皺褶IV》，她的作品曾被北美館、澳洲白兔美術館等機構典藏，謝鴻均將刻畫了日常故事的速寫稿件紙張，以環氧樹酯及塑膠網揉撚塑型，柔和輕緩的光線盈盈透出，轉換重制再疊構出記憶與歷史交織的層次與紋理。

▲台灣中生代重要女性藝術家謝鴻均的作品《記憶的皺褶IV》。（圖／朱淇宏攝影／安卓藝術提供）

安卓藝術創辦人李政勇表示，這次「流光」的主題，是受到馬奎斯的一部短篇小說《流光似水》啟發，期望21位參展藝術家作品中的流動與光，也像故事中對於光的奇幻想像一般，流洩充滿著整座城市。

展覽曾經適逢農曆春節假期，但期間每週五與週六的晚上6點至10點，兩件以光為載體的藝術品仍會持續對外發光。安卓藝術總監朱倢瑢說，「過年期間我們想為這個城市的夜晚留盞燈，送給附近社區與來此欣賞作品的朋友們，一個無聲但親暖的過年祝福，即使在疫情期間無法出國，民眾也能有機會親身感受當代藝術大師作品帶來的平靜與療癒。」

而大卷伸嗣受安卓藝術之邀，特別親筆手繪了一幅小型創作，即日起至2/23晚上24:00前，在個人IG上打卡並hashtag ＃安卓藝術(台北市文湖街20號) ＃大卷伸嗣，並上傳與大卷伸嗣《重力與恩寵》光球的合影，即有機會獲得這份日本當代藝術大師獨一無二的賀年禮物。

打卡地點：台北市文湖街20號1樓（安卓藝術）



平日點燈時間：即日起至2/23，下午1點至6點；每週五及週六晚間6點至10點



【流光：當代藝術聯展】展期：即日起至2/23，下午1點至6點開放公眾免費參觀（每週日一休館）