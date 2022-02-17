獨／北市南湖國小驚傳家長確診　校方急發通知「有疑慮可快篩」

▲北市南湖國小傳出學生家長確診。（圖／翻攝Google Maps）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，《ETtoday新聞雲》今（17日）接獲民眾爆料，指北市內湖區南湖國小的家長確診，目前已加強各項防疫措施，並提醒家長幫小孩準備隨身小瓶酒精；該校校長證實確實有發布訊息，但也強調，確診者為住在新北的母親，小孩子目前與父親同住內湖，衛生局也沒通報校方，校方評估影響不大，所以沒做預防性停課，僅提醒家長要注意。

本土疫情持續延燒，今天共有68例確診，包括14例本土及58例境外移入，而《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，指北市內湖區的南湖國小有家長確診，校方還發簡訊通知家長，指校方已加強各項防疫措施，並提醒家長幫小孩準備隨身小瓶酒精。

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▼民眾爆料北市南湖國小有家長確診。（圖／民眾提供）

南湖國小校長汪明芳接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，今天接獲學生家長（媽媽）主動通報校方，指其為新冠肺炎確診者，目前得知，確診者的孩子正在居家隔離中，快篩則是陰性，而目前住在新北的媽媽也主動告知，小朋友是和爸爸同住內湖，沒跟媽媽住在一起，偶爾會有接觸，加上校方沒接到北市衛生局或教育局通知，校方評估理論上沒有到很恐慌地方。

汪明芳進一步表示，目前相關訊息都是確診者通知，北市衛生局並沒通知學校，而該名學生昨天（16日）有到校上課，校方為了加強防疫措施，昨天上課教室已經清消，有接觸同班級小朋友，校方也已經通知，會提供家用快篩試劑給小朋友帶回家，其他班級學生則接觸性不大，故學校沒有做預防性停課。

汪明芳重申，發出訊息只是提醒家長，屬於預防性告知，請家長與學生先不要恐慌，若有疑慮，教育部局也有提供快篩服務，家長可帶孩子前往忠孝醫院進行快篩。