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社會 社會焦點 保障人權

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

▲裴允靜懷孕，並曬出超音波影片。（圖／翻攝裴允靜IG）

▲懷孕超音波相片（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子前年離婚2個月後，發現周姓前妻在臉書上曬出懷孕的超音波相片，於是截圖轉發並發問「離開兩個月可以大成這樣嗎？」，暗指前妻在離婚前已經外遇懷孕，結果被周女告上法院，求償50萬元，但法院審理後發現，周女產下的女嬰的確不是楊男的骨肉，楊並沒有毀損周的名譽，判楊男免賠。可上訴。

判決書指出，楊男和周女是在2020年3月26日離婚，同年6月間，周女隨即在臉書曬出懷孕的超音波照片，楊男隨即將相片截圖，轉發到自己臉書，並留言「各位朋友請問一下，離開兩個月可以大成這樣嗎？」、「前任離開兩個月又有了別人的孩子，我祝福你有快樂的家，比我想的還要快生孕」。

楊男暗指周女在婚前就外遇懷孕的留言，也引起朋友熱議，有人也留言附和說「猜中了！」、「早就說了討客兄！」，結果引起周女不滿，認為名譽受損，於是告上法院，求償50萬元。

高雄地院院審理時，楊男辯稱，他只是對於前妻這麼快懷孕且胎兒這麼大一事感到疑惑，且考量擔心以後法律上會多一個小孩的問題，所以當下截圖日後當證物備用。

法院調查發現，周女在2020年產下一女後，楊男已經提起否認子女之訴，且經桃園地院裁定確認，也就是說該名女嬰的確不是楊男的親生骨肉，可見楊男的疑惑和評論，屬於言論自由的基本權利範圍，且楊男的留言並未提及周女的姓名或年籍資料，因此不認為楊男有詆毀周女名譽，判周敗訴，楊男免賠，全案可上訴。

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