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Windows11更新　工具列「時間與日期」終於復活！

▲Windows11。（圖／記者吳佳穎攝）

▲Windows11釋出大更新，不少受期待的工具列功能復活。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／綜合報導

微軟今（16）日發布了 Windows 11 的第一個重大更新，其中包括許多新增功能。 包括Windows 11 上的 Android 應用程式的公開預覽版在美國推出，重新設計的記事本和媒體播放器應用程式等，工作列也有不少令人期待的功能復活像是時間日期又可以顯示出來等，據說，今年還會推出貼貼紙在桌面背景等正在測試的秘密功能。

外媒報導，更新後Windows 11 上的 Android 應用程式公開預覽版將允許用戶從亞馬遜的 Appstore 安裝應用程式；雖然與Google Play 商店相比，Android 應用程式的數量有限，但目前也有一些解決方法可以讓 Google Play 商店在 Windows 11 上非正式運行。

這次 Windows 11 更新中最大的變化與工作列有關，時間和日期終於可在 Windows 11 顯示器上顯示，這是發佈時缺的；還有氣象小工具也返回工作列，其中新的靜音/取消靜音功能也可用於 Microsoft Teams 通話。還可以將工作列中的特定應用程式或窗口直接共享到 Microsoft Teams 通話中。

微軟還為 Windows 11 重新設計了媒體播放器和記事本應用程式。記事本現在包括搜尋、支援暗模式。而新的 Media Player 應用可取代 Groove Music 和 Windows Media Player，包括對音訊和視訊的支持，還有搭配 Windows 11 的使用者介面改進設計。

微軟最近開始對 Windows 10 和 Windows 11 進行年度功能更新，預料今年微軟將更頻繁地為 Windows 11 添加新功能。

微軟表示，將利用現有的各種更新機制，包括服務和 Microsoft Store 更新；還計劃在 2022 年與用戶一起測試新的實驗性 Windows 11 功能，其中可以貼「貼紙」在桌面背景、平板電腦模式等更新等，這些秘密功能已經在測試中。

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