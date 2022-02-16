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后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

▲▼19年前一名女教師墜落后豐大橋身亡，男友獲判無罪，高分檢依5疑點上訴。（圖／ETtoday資料照）

▲19年前一名女教師墜落后豐大橋身亡，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2）獲判無罪，高分檢依5疑點上訴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中后豐大橋19年前發生墜橋命案，陳姓女教師跟男友王淇政相約談判分手，陳女後來墜橋身亡，王男和友人洪世緯各被判處15年、12年半徒刑，但之後又逆轉獲判無罪，經台中高分檢上訴後，2人無罪判決遭撤銷，台中高分院更一審又做出2人無罪判決，台中高分檢認為該判決有5處違法，因此再提第三審上訴。

▲▼19年前一名女教師墜落后豐大橋身亡，男友獲判無罪，高分檢依5疑點上訴。（圖／ETtoday資料照）

2002年12月6日晚間11點多，王淇政帶著洪男前往后豐大橋和安親班老師陳女談判分手，後來陳女不知原因墜落橋下身亡，王男和洪男涉有重嫌，分別被判處有期徒刑15年、12年6月，律師團從2012年開始不斷向台中高分院聲請再審，但一再被駁回，至2017年6月間已經10度駁回聲請，不料，這起案件在2018年5月底提起再審後，王、洪2人隔年12月改判無罪，當時兩人因為這起訴訟整整煎熬了17年。

不過，台中高分檢卻不服無罪的判決結果，又於2020年2月7日提起上訴，此案經最高法院審理後，又再度出現轉折，法官認為當時陳姓死者的衣褲上沾有白色不明物質，無罪判決說死者赤足下車跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告說沾染到「輕微粉塵」，這點該如何區辨，仍有疑慮。

此案也驚動監察院，根據監察院進行的模擬報告中，認為2名男性模擬人員是無法合力抱起不斷掙扎的女子的。對此，最高院認為全案還有疑慮，裁定撤銷無罪判決，發回更審，而台中高分院更一審又做出最新判決，判2人無罪。

台中高分檢認為，台中高分院判處王男、洪男2人無罪一案，經詳閱卷證，認為該判決有適用法則不當、應調查之證據未調查、判決不載理由或所載理由矛盾之違法，而於近日提起第三審上訴。

檢察官認為有以下違法：

1.未審酌本案有以高擬真方式（如機械工程的人偶的多體動力模型的模組，為現場模擬）重建現場之可能且有必要，被害人155公分高，能否於短短之十數秒內自行攀爬上總高度117公分護欄，且墜落橋下約16.7公尺深的乾河床時，身體會不會翻轉成落地時為仰躺姿勢？其墜橋前之姿勢為何？

2.就被害人自橋面何處，能否墜落至陳屍處之論述，該判決先採認王姓證人的證詞，乃真實可信，但依案發後近兩年檢察官履勘以及94年間一審法院履勘，又決認定乃錯誤之位置，為無罪論述依據，前後矛盾。

3.該判決本應以后豐大橋97年斷橋改建前、距91年12月7日案發日最接近的分別為91年9月16日以及93年6月9日拍攝之現場照片為事實認定，卻錯引一審法院於94年11月2日、95年1月13日會勘現場時拍攝之照片，依照上開兩張改建前照片，現場「橋面凸出之外緣」並無電纜線之裝設，僅橋面下緣凹處內縮甚深處，才有電纜線，被害人自「橋面」墜落不致觸及。

4.對被害人手部受傷照片與法醫驗斷書之記載並不相符，該判決卻以被害人係與被告等拉扯，手部完好等，顯與客觀證據不符，又被害人之傷勢究竟以如何姿勢落地，該判決不採認許倬憲法醫師之驗斷與證述，但並未依據有法醫專業之專家見解來推認，此部分也亟待送請專業之法醫專家鑑驗。

5.案發後，被告洪世緯撥打11後，被告王淇政曾接獲友人證人楊錦龍第一通電話，通話時間長達80秒，若被告等無涉及起訴之犯行，何以未告知證人楊錦龍有關被害人墜橋之事，而隔6分26秒才再撥電話給證人楊錦龍據稱是哭訴的情節，此可疑行舉，也未再調查，即作為被告王淇政無罪之論據，難令人信服。

因此，台中高分檢已於111年1月28日提起第三審上訴，再次謀求救濟，期望法院以客觀、科學化之立場，審視此案，以毋枉毋縱，兼顧兩方人權。

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