車斗尾門故障廢土沿路掉　砂石車駕駛渾然不知…公共危險罪送辦

▲周姓砂石車駕駛行經台61線南下竹南段時，後斗土方沿路掉落渾然不知，嚴重影響行車安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局竹南分局於12日上午8時許接獲報案，指稱台61線南下竹南至後龍地區沿路多處有土石散落路面，警方立即派員疏導交通，並鎖定周姓駕駛涉案，調查後全案將依違反《道路交通管理處罰條例》處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並以公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

經警方調查後發現，周男（55歲）駕駛這輛砂石車車斗尾門故障未能關閉完全，自己卻渾然不知，由台61線一路往南行駛，行進間自91.2公里處開始沿途掉落共計20餘處的大小泥巴土堆及水泥塊，嚴重影響其他車輛行車安全，後經其他用路人發現報警。

警方也立即派員至土石掉落地點進行交通疏導，並請苗栗工務段派人前來清除，花了2小時才清理完畢，交通恢復正常，所幸未釀成其他危害。警方也以涉嫌公共危險罪函送偵辦，也將依違反道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

竹南警察分局提醒民眾，未將貨物妥善綑綁，倘若不慎掉落路面，除影響通行外，更易釀成交通事故，傷及其他人車，將擔負相關行政、刑事或民事責任，籲請民眾在駕駛車輛前，應確實檢查車身狀況，依規載運貨物並確保牢靠穩妥，以保障你我行車安全。

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