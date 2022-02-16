「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

▲越女賣淫集團主打高顏質，不乏越南版深田詠美、迪麗熱巴等明星臉，但有人是遭性侵被推入火坑，各有辛酸故事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

天道盟太陽會成員張男（37歲）所經營的賣淫集團，在中壢、平鎮設置多處應召站，主打貌美「小隻馬」越南妹，號稱有女子神似日本AV女優深田詠美、明星迪麗熱巴，不過，其中小芸（化名）原本是為了存結婚基金來台，未料遭性侵且推入火坑，允允（化名）則剛當媽媽來台賺奶粉錢，各自都有辛酸故事，目前她們都被專勤隊收容，正等待遣返回國。

據了解，張男所經營的越南應召站，地點都選在商辦大樓內，每個地點約有4位越南女子，房間上頭貼著「大象」、「花豹」、「長頸鹿」等貼紙當作房號。該集團專在網路招攬尋芳客，因應新冠肺炎疫情，不但要求尋芳客「如有身體不適，請自主管理」，並強調小姐們已「全數篩檢完畢」、「每周固定服用清冠一號」等語。

如民眾有意買春，就以LINE聯繫，雞頭會約對方到附近超商先行觀察，確認四周沒人跟蹤才會打電話告知尋芳客前往哪棟大樓，請管理員幫忙感應電梯樓層，等尋芳客到了套房門外，雞頭才會告知當天的出入密碼，向小姐報出密碼後就能進入房間，層層防堵就怕警察上門查緝。

▲該賣淫集團專租商辦大樓當應召站，一戶4間，各住一名越南女子，房門上貼著「大象」、「花豹」、「長頸鹿」等貼紙當作房號。

警方透露，張男是該越南賣淫團主腦，成員游男及其越南女友則擔任人蛇仲介，越南女友一方面透過當地臉書找尋「貨源」，以看護工等工作誆騙女子來台；另一方面也透過來台移工間的「好康逗相報」互相介紹賺快錢。

該集團主打四六分帳，以高於同業的三七分帳行情吸引越南女子下海，每天從下午到凌晨，每位小姐至少得接10位客人以上，加上平價收費，40分鐘2500元，客人呷好道相報絡繹不絕，讓小姐們相當操勞。

其中，集團主推的當家頭牌是短髮的小芸（化名），她的大眼睛和34D噴火身材，神似日本近2年最受歡迎的AV女優，前偶像團體出身、有「暗黑界AV霸主」之稱的深田詠美，應召站也打出「越南版深田詠美」廣告在網路上吸客。

去年4月小芸被游男以家庭看護的名義申請來台，一到台灣就被游男接走「試車」硬上性侵得逞，期間她不堪蹂躪，加上「接客量太大」，8月某天趁著外出買衛生棉名義，只帶手機和些許現金逃跑，搭上計程車逃到台北市中山區投靠友人，不過3天後就被3名追來的成員圍捕，拉扯之間被路人發現報警。

警方到場安撫小芸後，她才緩緩說出不堪的遭遇，原來她並不知道自己是要來台賣淫，以為是單純看護工，原本打算賺一年存夠錢，就要返鄉跟未婚夫成婚，未料首次來台竟遭性侵又被推入火坑，護照又被扣住，讓她成天以淚洗面，被救出後她對著員警泣訴「台灣是我的噩夢」、「沒臉回去見未婚夫」。

另位正妹頭牌、「JKF強力推薦」的允允（化名）有著長髮大眼和深邃五官，白皙皮膚加上大長腿，神似迪麗熱巴，也是尋芳客眼中的紅牌，其實她在越南才剛生完小孩，想在台灣撈一筆奶粉錢，才硬著頭皮賣淫，短短半年她已經存下40多萬元藏在衣櫃裡，允允被逮捕後相當懊惱「本想賺100萬再回家，現在甚麼都沒了！」

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