　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

越女賣淫集團主打高顏質，不乏越南版深田詠美、迪麗熱巴等明星臉，但有人是遭性侵被推入火坑，各有辛酸故事。（示意圖／本刊繪圖組）

▲越女賣淫集團主打高顏質，不乏越南版深田詠美、迪麗熱巴等明星臉，但有人是遭性侵被推入火坑，各有辛酸故事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

天道盟太陽會成員張男（37歲）所經營的賣淫集團，在中壢、平鎮設置多處應召站，主打貌美「小隻馬」越南妹，號稱有女子神似日本AV女優深田詠美、明星迪麗熱巴，不過，其中小芸（化名）原本是為了存結婚基金來台，未料遭性侵且推入火坑，允允（化名）則剛當媽媽來台賺奶粉錢，各自都有辛酸故事，目前她們都被專勤隊收容，正等待遣返回國。

據了解，張男所經營的越南應召站，地點都選在商辦大樓內，每個地點約有4位越南女子，房間上頭貼著「大象」、「花豹」、「長頸鹿」等貼紙當作房號。該集團專在網路招攬尋芳客，因應新冠肺炎疫情，不但要求尋芳客「如有身體不適，請自主管理」，並強調小姐們已「全數篩檢完畢」、「每周固定服用清冠一號」等語。

如民眾有意買春，就以LINE聯繫，雞頭會約對方到附近超商先行觀察，確認四周沒人跟蹤才會打電話告知尋芳客前往哪棟大樓，請管理員幫忙感應電梯樓層，等尋芳客到了套房門外，雞頭才會告知當天的出入密碼，向小姐報出密碼後就能進入房間，層層防堵就怕警察上門查緝。

該賣淫集團專租商辦大樓當應召站，一戶4間，各住一名越南女子，房門上貼著「大象」、「花豹」、「長頸鹿」等貼紙當作房號。（圖／受訪者提供）

▲該賣淫集團專租商辦大樓當應召站，一戶4間，各住一名越南女子，房門上貼著「大象」、「花豹」、「長頸鹿」等貼紙當作房號。

警方透露，張男是該越南賣淫團主腦，成員游男及其越南女友則擔任人蛇仲介，越南女友一方面透過當地臉書找尋「貨源」，以看護工等工作誆騙女子來台；另一方面也透過來台移工間的「好康逗相報」互相介紹賺快錢。

該集團主打四六分帳，以高於同業的三七分帳行情吸引越南女子下海，每天從下午到凌晨，每位小姐至少得接10位客人以上，加上平價收費，40分鐘2500元，客人呷好道相報絡繹不絕，讓小姐們相當操勞。

其中，集團主推的當家頭牌是短髮的小芸（化名），她的大眼睛和34D噴火身材，神似日本近2年最受歡迎的AV女優，前偶像團體出身、有「暗黑界AV霸主」之稱的深田詠美，應召站也打出「越南版深田詠美」廣告在網路上吸客。

去年4月小芸被游男以家庭看護的名義申請來台，一到台灣就被游男接走「試車」硬上性侵得逞，期間她不堪蹂躪，加上「接客量太大」，8月某天趁著外出買衛生棉名義，只帶手機和些許現金逃跑，搭上計程車逃到台北市中山區投靠友人，不過3天後就被3名追來的成員圍捕，拉扯之間被路人發現報警。

警方到場安撫小芸後，她才緩緩說出不堪的遭遇，原來她並不知道自己是要來台賣淫，以為是單純看護工，原本打算賺一年存夠錢，就要返鄉跟未婚夫成婚，未料首次來台竟遭性侵又被推入火坑，護照又被扣住，讓她成天以淚洗面，被救出後她對著員警泣訴「台灣是我的噩夢」、「沒臉回去見未婚夫」。

另位正妹頭牌、「JKF強力推薦」的允允（化名）有著長髮大眼和深邃五官，白皙皮膚加上大長腿，神似迪麗熱巴，也是尋芳客眼中的紅牌，其實她在越南才剛生完小孩，想在台灣撈一筆奶粉錢，才硬著頭皮賣淫，短短半年她已經存下40多萬元藏在衣櫃裡，允允被逮捕後相當懊惱「本想賺100萬再回家，現在甚麼都沒了！」

延伸閱讀
越女地獄1／太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫
招標黑幕1／違法公司攬榮總上億勞務　退役少校開新公司再得標
蘇媽媽上學去2／楊謹華「名字代本尊出席」疑缺課　傅娟讀書比女兒認真

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
23期疫苗10點預約！莫德納76萬劑最多　6大QA一次看
快訊／台積電實施庫藏股+美股反彈！　開盤大漲12元
余祥銓要結婚了！　激吻4年正妹女友挑婚紗
快訊／高雄爆新確診！　中油大林廠員工染疫
MLB「國民先生」宣布退休　曾敲再見轟讓王建民摔手套
「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面
周末濕冷變天恐「首波寒流」不到10℃　氣象局回應了
昔日王牌「黑暗騎士」坦承吸毒　9年大聯盟生涯恐結束
嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照
對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」　與謝和弦達成1共

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

阿蘭來叫你起床惹！笑點長在邱軍身上　九九展畫畫神技...李杰明神手過關

太陽會無人性應召站起底　「越南深田詠美」中壢逃到中山區

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

史上最大假扣押！康友KY假帳流出　10年害人慘賠47億

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底！天天以淚洗面

色狼收音師爆性騷：偷吃可以調劑身心　噁心訊息截圖曝光

台灣知名副導演渣行徑曝：老婆很胖是死魚　女大生被擁捧淪小三

台灣知名副導演遭爆搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

快訊／台灣最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝　陳屍防疫旅館

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

Skoda Kodiaq RS台東試駕！誰說聰明人不能開性能SUV？

台股大漲逾200點！指數站上18200關卡　台積電漲12元

經常落枕不要伸展脖子　「這三招」練一週改善很有感

庫藏股+美股反彈　帶動台積電大漲12元

擦貴婦乳霜也沒用！皮膚科醫師揭5個「變醜壞習慣」快改掉

爆笑京劇《春草闖堂》　國光劇團屏東藝術館演出

俄烏開打將釀全球4大衝擊！　「油氣狂飆」麵包、肉價跳漲

消費滿千抽2萬元加菜金　NARA Thai台南三井店開幕再推限定新菜色

許瑋甯經紀人「33字解答」肚皮有喜傳聞！才嫁邱澤當2個月人妻

台南鹽水蜂炮元宵熱鬧開炸　施發125座蜂炮清晨迅速恢復市容

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

社會熱門新聞

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

銀行副理淪「閃靈刷手」真相　約炮購毒都靠它

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鄉長偷情遭勒索600萬元！檢查出案外案

驚駭騙局部署10年　康友KY假帳曝光

嘉義布袋比特犬咬死鄰犬　飼主是鎮民代表

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

冬季最大挑戰！　恐寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

大雨倒春寒！下波更強寒流連3天

米可白舊照洩「真實名字」　網：侯友宜是對的！

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面