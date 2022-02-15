　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

▲▼洪啟能偷吃爆出案外案。（圖／翻攝臉書／洪啟能）

▲洪啟能偷吃爆出案外案，5刑警被起訴。（圖／翻攝臉書／洪啟能）

記者柯振中、陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉鄉長洪啟能與公所女職員發生婚外情，妻子委託徵信社調查，沒想到徵信社業者竟偷拍性愛影片，藉此勒索600萬元。沒想到調查時，意外爆出案外案，竟有5名刑警向徵信業者洩露情報，屏東地檢署偵結後，依照洩密罪、個人資料保護法等罪嫌，將11人起訴。

根據判決書內容，洪男是屏東縣枋山鄉的鄉長，與李姓公所女職員發生婚外情，洪妻委託徵信社調查，沒想到陳姓徵信社業者對2人進行跟監之餘，還偷偷請鎖匠開門，並進入房間內裝設密錄器、傳輸器材，持續竊錄洪男與李女在房間內的一舉一動。

▼洪男透吃公所女職員，遭勒索600萬元，意外查出案外案。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

陳姓業者事後向洪男恐嚇，手上握有10多支2人偷情的影片，勒索600萬元，否則將公布影片，發送給各大媒體、報章雜誌、鄉公所等相關網站，藉此毀掉洪男的政治前途。

屏東地檢署偵辦洪男遭到勒索的案件時，意外在陳姓業者的手機內發現，竟有員警提供警用系統的個資，讓陳姓業者使用，等於員警與徵信業者掛勾犯罪。

雖然與此一勒索案件無關，地檢署、廉政署也先後羈押高雄市刑大的2名偵查佐，後續又傳喚2名偵查隊小隊長、1名偵查佐，前後共收押11人，包含5名刑警、5名徵信社業者、1名戶政人員。全案1月20日偵結，屏東地檢署依照洩密罪、違反個人資料保護法等罪，將11人起訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
實測LINE Pay新APP！　3大「人性化功能」一次看
謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口　祈錦鈅曝私訊截圖
丈夫打牌輸錢耍賴　妻開房門見「男上加男」驚呆
快訊／大樂透1億獎號出爐！「百萬紅包」最後一天　剩42組等你
白飯「6種人該天天吃」　神奇效果曝
福原愛再婚「不提2小孩」討論爆了　網點出關鍵轟無情
鍾麗緹23歲正妹女兒火辣解放！　性感內衣「洩半球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

汐止公車站突傳轟然巨響　24歲男墜樓「全身骨折」當場身亡

狗群變鬧鐘！清晨4點狂吠還吹狗螺　社區居民被轟炸1年快起肖

曾讚陳時中酒量好！前新北縣立醫院心臟科主任收賄判刑

休假警買燕麥奶見違規穿越馬路　鷹眼建功逮捕通緝犯

批「科學城」賣股涉弊挨告　黃國昌諷何煖軒證明真的有「喬」

情侶出遊叭2聲竟慘遭椅子狂砸　南投車埕遊憩區暴力團4煞落網

1800萬拍賣營造公司果然有用　欠稅老闆火速同意分期繳清欠款

市價破2500萬！澎湖元宵節乞龜「黃金龜王」登場

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

誰跟你黑白切！節奏感NO.1 老闆超嗨手速「豆豆豆」狂切

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

汐止公車站突傳轟然巨響　24歲男墜樓「全身骨折」當場身亡

狗群變鬧鐘！清晨4點狂吠還吹狗螺　社區居民被轟炸1年快起肖

曾讚陳時中酒量好！前新北縣立醫院心臟科主任收賄判刑

休假警買燕麥奶見違規穿越馬路　鷹眼建功逮捕通緝犯

批「科學城」賣股涉弊挨告　黃國昌諷何煖軒證明真的有「喬」

情侶出遊叭2聲竟慘遭椅子狂砸　南投車埕遊憩區暴力團4煞落網

1800萬拍賣營造公司果然有用　欠稅老闆火速同意分期繳清欠款

市價破2500萬！澎湖元宵節乞龜「黃金龜王」登場

實測LINE Pay新APP！　3大「人性化功能」一次看

小過年慶元宵　林內鄉農會家政班用在地自產糯米搓湯圓

德國總理蕭茲會晤普丁　為烏克蘭戰爭危機「拆彈」

福原愛連「小孩都不留戀？」網怒轟太無情！鄉民3字曝心寒原因

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！祈錦鈅曝私訊截圖…他傻眼：災難中

起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

台積電宣布：DENSO將投資日合資公司　未來將持有逾10％股權

鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

中國禁牛肉進口　外交部：立陶宛已提「農產品輸台」申請

快訊／大樂透1億獎號出爐！「百萬紅包」最後一天　剩42組等你來領

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

快訊／國1「5車」連環撞　回堵1公里

上兵殘殺2幼子後墜樓　檢上午解剖追查死因

老闆「生命之水」使壞　女友2閨蜜慘淪性玩具

BMW酒駕毀1家　重傷夫：不要錢還我老婆

淫魔富少手製花燈獲特優獎　李宗瑞開心說話了

女騎士紅燈迴轉遭攔查　被開單卻保住12萬

通緝犯開車竄逃「撞傷3警」　警開槍還擊

BMW男當庭下跪磕響頭道歉　家屬批噁心

男大生硬上女同學一次就中　遭重判8年4月

更多熱門

相關新聞

與人夫滑進摩鐵　佛堂女主持拿房號簽賭

與人夫滑進摩鐵　佛堂女主持拿房號簽賭

新北一名陳姓女子主持佛堂禪修，向心念佛，卻被控告與有婦之夫李男上摩鐵「雙修」，次數多達百次，調閱行車紀錄器發現2人共同入住摩鐵「803」號房後，陳女還打算拿「803」去簽牌，李妻發現後向2人提告求償50萬，板橋簡易庭先判2人賠李妻30萬元，陳女不服上訴到新北地方法院後，二審改判2人連帶賠償10萬元。

侯友宜小平頭41年不變　藏著對太太的承諾

侯友宜小平頭41年不變　藏著對太太的承諾

買蛋捲放公司遭偷吃！他打開「整盒剩一半」

買蛋捲放公司遭偷吃！他打開「整盒剩一半」

人夫用修圖軟體偽單身　正宮怒告吞敗

人夫用修圖軟體偽單身　正宮怒告吞敗

黑內賊神明面前大膽偷吃　他趴著也中槍

黑內賊神明面前大膽偷吃　他趴著也中槍

關鍵字：

洪啟能偷吃刑警案外案徵信社

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

莉婭發聲認了「現世報」！

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

獨家／玖壹壹健志超man認愛「最美化妝師」：現在很幸福

周末冷空氣　恐成首波寒流

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

ATM吐「粉紅千元鈔」　網：色違更值錢

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

福原愛男友現況起底！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面