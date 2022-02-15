鄉長偷吃遭勒索600萬元　檢查出案外案…5高雄刑警洩密淪被告

▲洪啟能偷吃爆出案外案，5刑警被起訴。（圖／翻攝臉書／洪啟能）



記者柯振中、陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉鄉長洪啟能與公所女職員發生婚外情，妻子委託徵信社調查，沒想到徵信社業者竟偷拍性愛影片，藉此勒索600萬元。沒想到調查時，意外爆出案外案，竟有5名刑警向徵信業者洩露情報，屏東地檢署偵結後，依照洩密罪、個人資料保護法等罪嫌，將11人起訴。

根據判決書內容，洪男是屏東縣枋山鄉的鄉長，與李姓公所女職員發生婚外情，洪妻委託徵信社調查，沒想到陳姓徵信社業者對2人進行跟監之餘，還偷偷請鎖匠開門，並進入房間內裝設密錄器、傳輸器材，持續竊錄洪男與李女在房間內的一舉一動。

▼洪男透吃公所女職員，遭勒索600萬元，意外查出案外案。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



陳姓業者事後向洪男恐嚇，手上握有10多支2人偷情的影片，勒索600萬元，否則將公布影片，發送給各大媒體、報章雜誌、鄉公所等相關網站，藉此毀掉洪男的政治前途。

屏東地檢署偵辦洪男遭到勒索的案件時，意外在陳姓業者的手機內發現，竟有員警提供警用系統的個資，讓陳姓業者使用，等於員警與徵信業者掛勾犯罪。

雖然與此一勒索案件無關，地檢署、廉政署也先後羈押高雄市刑大的2名偵查佐，後續又傳喚2名偵查隊小隊長、1名偵查佐，前後共收押11人，包含5名刑警、5名徵信社業者、1名戶政人員。全案1月20日偵結，屏東地檢署依照洩密罪、違反個人資料保護法等罪，將11人起訴。

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