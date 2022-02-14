男持千元假鈔買小吃落跑　花蓮店家找完錢驚見「魔術印製廠」

▲鄭嫌依涉嫌刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊及保安隊1月初接獲小吃店商家報案，收到1張新台幣千元假鈔，受害店家表示，收款時因為客人很多並未發現異狀，找錢給犯嫌時，發現千元面額的鈔票與真鈔有部分差異，當即呼喊等一下，但是男子隨即騎乘機車逃離現場。

刑事警察大隊研判年節將近，擔心有其他商家受騙，立即將假鈔送至刑事警察局鑑驗確認為偽鈔，遂成立專案小組調閱監視器追查，以車追人，鎖定鄭姓男子涉有重嫌。

▲千元偽鈔跟中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

經多日追查、埋伏，在2月9日將鄭姓犯嫌緝捕到案，鄭嫌所使用的千元偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術印製廠」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，跟普通中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

專案小組研判，鄭嫌專挑生意好之店家無暇逐一比對鈔票真偽，以假鈔換真鈔方式詐騙店家，全案將鄭嫌依涉嫌刑法行使偽造貨幣、詐欺罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。



花蓮縣警察局長戴崇贒表示，依刑法第195 條及196條規定：偽造、變造或是行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，都是犯罪，春節期間花蓮遊客眾多，呼籲大家不要貪小便宜，務必拒絕偽鈔偽幣，如有發現或不小心取得，也請立即向警察機關通報，共同維護社會治安及金融秩序。