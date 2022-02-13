國中校園內4顆黑檀被賜死　被質疑「變賣圖利」校長喊冤

▲新湖國中校園內4顆黑檀樹被砍掉，有愛樹人士對此表示質疑。（圖／翻攝GOOGLE）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新湖國中去年因經未通報砍了4棵樹齡10餘年的毛柿（俗稱台灣黑檀木），遭到愛樹人是質疑恐變賣圖利。校方也出面喊冤，4棵種植在校牆旁的樹已經危害到鄰居的高壓電線，又因去年疫情不斷，眼看著颱風季就要來了，才會兩相其害取其輕，趕不及通報會議就先動刀，坦承流程的確有疏失，但絕對沒有變賣圖利，一切都是以安全為考量。

校長蔡英煌解釋，4棵被砍的毛柿樹高約2層樓，樹幹直徑約20公分，就種植在校園牆邊，往年都以修剪的方式處理，隨著樹越長越高，已經危及牆外鄰居家的高壓電線，眼看著颱風季即將到來，卻偏偏因疫情，只能視訊開會，無法實地走訪勘查，校方憂心因疫情一拖再拖的會議，評估承擔不起颱風季的風險，只好先請廠商前往移植。

沒想到廠商到場後才發現，4顆毛柿距離圍牆邊僅約20公分，如果要移植，需要拆除圍牆，再加上樹根的空間不夠，已與圍牆「團結」在一起，即使移植後也不見得可以活下去，評估經費龐大，學校無力負擔等因素，校方才決定直接砍斷。

至於被愛樹人士質疑砍樹有變賣圖利之嫌，蔡英煌則澄清，樹就種在校園內，平時不會有人特別去注意、提起它，自己根本不知道那是什麼樹，直到砍了以後，才有老師突然說「那是珍貴樹種」，一群人上網找照片比對，覺得好像是又好像不是，但是樹已經砍了…。

蔡英煌認砍樹一事確實有行政疏失，事後也再次跟縣府解釋，獲得安全為優先考量的回覆，他說，有錯的事他不會推託，錯了就錯了，但是圖利的說法太過，報備流程事後仍會繼續走完，等疫情結束，該開的會還是要開。

教育局則表示，該校移除校樹時，未依照《新竹縣立各級學校樹木管理要點》規定通報，將進行調查有無行政疏失，同時列入校務校考核評比，若情節嚴重的話，將會依照規定懲處，現階段已要求該校立即補辦程序。

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