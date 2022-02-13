夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒見身旁還有2男崩潰

▲女子夜店醉倒遭2男性侵，崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名女子在夜點狂歡後醉倒，被4名男子帶回家，其中2名男子見狀色心大起，竟趁著她昏睡無理抵抗時，竟玩起「兄弟丼」，事後女子情緒崩潰，對2人提告。不過，法院審理時，2男不僅認罪，還不斷尋求女子原諒但遭到拒絕，法官考量2人犯後態度良好後，依法輕判2男1年8個月徒刑。

判決書指出，女子2020年8月間與潘姓男子相約信義區一間夜店，而席間還來了鍾姓男子、巫姓男子以及林姓男子等人，眾人狂歡到隔天凌晨，女子也因不勝酒力醉倒，其他3名男子也有些酒意，潘男見狀並將4人全帶回家過夜。

女子當時完全失去意識，並在潘男房間繼續熟睡，但沒想到一旁的林、巫見她不醒人事，竟色心大起，趁著大家熟睡後，與她搞起了3P。女子當時因毫無抵抗之力，只能任人擺布，還不時發出呻吟聲。

於此同時，一旁的鍾姓男子驚醒，立刻打電話給女友，對方隨即要他離開現場以免惹禍上身。不過女子清醒後情緒崩潰，認為在場4名男子全都對她伸出狼爪，因此將4名男子全告上法院。

檢方在偵辦期間，鍾男因有與女友的對話紀錄可證明，自己當時在女友要求離開後，隨即返家，因此獲不起訴處分；而潘男部分，因事證不足，檢方最終予以不起訴處分；至於林、巫2人，因女子身上有採集到2人DNA，檢方認2人涉有重嫌，因此將2人依乘機性交罪嫌起訴。

對此，法院審理時，林、巫2人坦承犯行，並多次向女子道歉，表示願意賠償女子，但仍未獲得原諒，法官審酌，2人犯後態度，認為2人頗有悔意，且均無前科，最終依刑法第59條規定減輕其刑，2人各判1年8個月徒刑。全案可上訴。