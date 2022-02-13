男友說謊「死全家」自己也往生！　她遭詐近800萬得知真相崩潰

▲陳女被趙男詐騙近800萬元。（示意圖與本文無關／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

北市一名陳姓女子在交友軟體認識一名趙姓男網友，雙方以結婚為前提交往，之後趙男謊稱家人往生、重病需要錢應急，甚至連自己也詐死，陸續騙得陳女存款將近800萬元。陳女驚覺不對勁一查，才發現趙男全都在說謊，而且還是已婚身分，她氣得一狀告上法院；法官審理後除判決趙男1年6月徒刑，還必須歸還全部款項。

判決書指出，趙男於2017年3月間透過交友軟體PAIRS認識陳女，謊稱自己單身未婚，希望和陳女以結婚為前提交往，但同月到同年10月間，他陸續以父母出國、阿嬤往生、父親車禍、母親重病進加護病房開刀等理由，多次向陳女借款，在他口中幾乎所有家人都身陷劫難。

趙男在2018年1月到6月間，更以自己生病需要大筆資金支付醫療費用為由成功騙到陳女的錢，最後更在LINE上以一人分飾多角的方式，假冒成姊夫和律師等人，向陳女謊稱自己病重身亡，身後留下一筆遺產要給陳女，但要陳女先匯錢支付過戶財產的費用。

陳女匯款後卻遲遲沒有收到趙男的遺產，一查才發現趙男根本沒有死，家人重病、受傷、往生也全是假的，氣得向法院提告，要求趙男必須歸還詐騙所得的789萬2735元。

趙男此前已被法官依詐欺罪判1年6月徒刑，他表示已把一部分款項還給陳女，而且陳女也有聲請支付命令查封他的財產，目前在等拍賣。士林地院法官審酌後判決趙男必須將789萬2735元全數歸還陳女，在清償前還必須加上年息5％。