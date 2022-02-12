搭車到診所洗腎　新北男「輪椅滑落」重摔…顱內出血不治

▲洪男載著洗腎患者到診所，沒想到疑似因為操作不當，導致患者從升降板上摔下，後腦杓著地。（圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

新北一名洪姓男子擔任無障礙交通車司機，2020年載著李姓患者前往診所洗腎，沒想到因為操作不當，導致李姓患者從升降板摔下，後腦杓直接著地，最後因為顱內出血身亡。新北地院審理後，判洪男4個月有期徒刑、緩刑2年。

依據判決書內容，洪男是某公司的無障礙交通車司機，平時負責載送病患前往醫療院所。洪男2020年5月15日上午6點多，載送行動不便的李姓患者前往某診所洗腎，抵達診所後操作升降板，要將李男運送下車。

不過，洪男疑似操作不當，升降板準備碰到地面時，李男坐在輪椅上往後仰倒，導致後腦杓著地。原先以為只是一般擦挫傷，但李男當天洗腎後意識不清，被送往新北樹林的仁愛醫院治療，後續又轉送到中和的雙和醫院住院治療，最後因為顱內出血、腦挫傷、昏迷臥床併發肺炎，導致腦損傷、呼吸衰竭，最後不治身亡。

李男的妻子相當崩潰，到警局報案提告，檢方調查相關事證、物證，依照過失致死罪，將李男起訴。

▼洪男最後被依照過失致死罪，判處4個月有期徒刑、緩刑2年。（圖／免費圖庫Pixabay）



新北地院審理後認為，李男雖然有前科，但執行完畢後5年沒有再因故意犯罪，受到有期徒刑以上的宣告，且雖然因為一時疏失導致李男死亡，構成這件犯罪，但事後坦承犯行且深具悔意、與被害人家屬達成民事賠償調解，因此判處4個月有期徒刑、緩刑2年。

當事業者是新北市衛生局配合的長照單位，除了配合政府業務以外，也還有其他業務。業者說明，洪姓司機因為有其他前科，所以無法申請良民證，所以專門載送輪椅、洗腎病友等業務，已經工作將近5年。

業者說明，事件發生後，洪姓司機從來沒有逃避，一個多禮拜的時間內，都會帶著水果等物品去探病，這次事發後選擇和解，不會再上訴。

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