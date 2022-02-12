LIVE／高雄砂石場群聚擴散苗栗　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。春節後群聚疫情多點發生，高雄親友團聚已經延伸到砂石場累積20人確診，而跨縣市五姊妹家庭也累積8例個案，成兩大重點案件需特別注意。另外，一名在台南就讀高中的女學生昨日確診，今日台南再傳出新增2例本土，苗栗也有5例與砂石場相關。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中昨指出，國內本土群聚案當中，最大起仍是桃園機場群聚衍生案例、其次是高雄港衍生案例，這兩個比較大的差不多告一段落，雖然還是有相關衍生案例如遠雄自貿港、亞旭等疫情，後續還是要追蹤觀察。不過，高雄砂石場相關昨增加12例，到目前為止已經累積20例，是進行中的案子，要盡快進行疫調，而五姊妹跨縣市旅遊聚餐案也要注意。

高雄昨日增加13例，其中12例與砂石場有關，砂石場是從先前的家庭群聚衍伸。家庭群聚指標個案是國小10多歲男童（19382），大表哥、小表哥（案19380、19381）與大表哥好友、女友及女友媽媽等人後來也確診，而大表哥女友及媽媽在砂石場工作，現在已經牽連三個家庭，包含砂石場老闆一家，砂石場員工一家，其中老闆的女兒在台南高中唸書並參加冬令營。

今日台南再傳出新增2例本土，苗栗也有5例與砂石場相關，是砂石場傳播鏈中的案19584、案19580母子過年回苗栗傳染給非同住的親友，詳情有望記者會中說明。

另外，跨縣市五姊妹家庭則是一對老夫婦有5位女兒，三姊、四姊先確診，後來大姊、五妹也確診，大姊子女、三姊子女同樣染疫。姊妹住在不同地方，分別在新北、屏東和高雄，幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，2/2~2/4一起去苗栗旅遊。