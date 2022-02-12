雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

陸軍269旅一輛CM33八輪雲豹裝甲車昨(11日)行經台31線蘆竹區南下路段時，與另輛黃男駕駛的、有「瑞典坦克」之稱的Volvo轎車發生碰撞，造成轎車車身嚴重毀損、右側前輪脫落；而今行車紀錄器畫面曝光，當時Volvo沿著內側車道直行，不料雲豹裝甲車卻突然切入造成擦撞，幸雙方均未受傷。

▲Volvo行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝記者爆料網）

行車記錄器畫面拍下，當時雲豹裝甲車位於Volvo轎車右側，而Volvo則沿著內側車道直行，不料雲豹裝甲車疑似因前方貨車車速太慢，突然往內側車道切入，但卻未注意鄰近車況，導致Volvo閃避不及當場遭到猛力擦撞，畫面出現一陣劇烈搖晃，角落還能看到板金零件噴飛。

陸軍第六軍團指揮部指出，所轄機步269旅1輛CM33八輪甲車11日9時35分執行任務期間，行經桃園市蘆竹區南青路路段時與民車發生擦撞，雙方均無酒駕。

警方獲報到場，發現Volvo轎車右側車身嚴重毀損，右前輪軸斷裂、輪胎脫落，所幸雙方未有人員傷亡，經酒精濃度測試後確認無人酒駕。目前相關民事賠償事宜，由雙方自行協調。

▼Volvo轎車右側車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）