　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

陸軍269旅一輛CM33八輪雲豹裝甲車昨(11日)行經台31線蘆竹區南下路段時，與另輛黃男駕駛的、有「瑞典坦克」之稱的Volvo轎車發生碰撞，造成轎車車身嚴重毀損、右側前輪脫落；而今行車紀錄器畫面曝光，當時Volvo沿著內側車道直行，不料雲豹裝甲車卻突然切入造成擦撞，幸雙方均未受傷。

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，與陸軍某部隊裝甲車擦撞，警方與軍方人員現場處理。（圖／翻攝記者爆料網）

▲Volvo行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝記者爆料網）

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，與陸軍某部隊裝甲車擦撞，警方與軍方人員現場處理。（圖／翻攝記者爆料網）

行車記錄器畫面拍下，當時雲豹裝甲車位於Volvo轎車右側，而Volvo則沿著內側車道直行，不料雲豹裝甲車疑似因前方貨車車速太慢，突然往內側車道切入，但卻未注意鄰近車況，導致Volvo閃避不及當場遭到猛力擦撞，畫面出現一陣劇烈搖晃，角落還能看到板金零件噴飛。

陸軍第六軍團指揮部指出，所轄機步269旅1輛CM33八輪甲車11日9時35分執行任務期間，行經桃園市蘆竹區南青路路段時與民車發生擦撞，雙方均無酒駕。

警方獲報到場，發現Volvo轎車右側車身嚴重毀損，右前輪軸斷裂、輪胎脫落，所幸雙方未有人員傷亡，經酒精濃度測試後確認無人酒駕。目前相關民事賠償事宜，由雙方自行協調。

▼Volvo轎車右側車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段與陸軍裝甲車擦撞，車身嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，與陸軍某部隊裝甲車擦撞，警方與軍方人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子11日駕駛富豪轎車經由台31線蘆竹段時，不慎與陸軍某部隊裝甲車擦撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
昆凌懷三寶「又秘拍好萊塢電影」！　IG照露餡
快訊／台中港爆4船員確診！　碼頭緊急清消
台版三上悠亞「渾圓兩粒全被看光」！　6萬人暴動
醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1招定姦情
限時3天！3大咖啡飲品買1送1　超商「情人節優惠」一次看
熱心男幫扶車禍母子！遭反咬「告過失傷害」　害一年生活超煎熬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1理由定姦情

店內慘遭4人圍毆！通訊行老闆被活活打死　24歲兇殘前店長落網

桃園22歲單親媽餵奶後入睡　6月大女嬰夾「保護圍欄」窒息亡

國1北上17.8K「砂石車碰撞小車」　轎車車頭爛掉...駕駛一度受困

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

雲豹裝甲車與瑞典坦克擦撞！　轎車輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

雲豹裝甲車擊落「瑞典坦克」　真相影片曝光！他鬼之硬切害掰咖

無恥男教會壞壞！強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1理由定姦情

店內慘遭4人圍毆！通訊行老闆被活活打死　24歲兇殘前店長落網

桃園22歲單親媽餵奶後入睡　6月大女嬰夾「保護圍欄」窒息亡

國1北上17.8K「砂石車碰撞小車」　轎車車頭爛掉...駕駛一度受困

快訊／跟進美英日　外交部：建議我國僑民儘速離開烏克蘭

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

2萬元有找！質感炸裂「愛心飾品」　CHANEL鏤空太美、YSL超叛逆

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

洋基40號王牌兩年無勝投　2022拚大復活提前開機

提名酒駕前科犯選議員　柯文哲坦言：新興政黨思慮不周

7公尺巨幕水舞、11座光雕美翻天！宏匯廣場成最美約會勝地

台灣燈會元宵節登場！台鐵「加開104班車」　可刷電子票搭乘

快訊／台中港4船員確診！都打過疫苗Ct值曝　17號碼頭急清消　

陳思宇稱黃珊珊大戰「二魔」陳時中、蔣萬安　柯文哲：沒那麼嚴重啦

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

社會熱門新聞

徐乃麟遭爆有女友怒告誹謗！　竟因一句「我睡過她」敗訴

驚悚瞬間曝光！雲豹裝甲車擦撞瑞典坦克

通訊行老闆被圍毆致死　兇殘前店長落網

無業妹「加LINE群投資」一秒被吸光40萬　淚揭遭詐血淚史

醫偷吃女富商住她豪宅辯「租屋」　法官1招定姦情

無恥男強拉未成年少女亂摸　被逮辯：她一直彎腰笑

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

22歲單親媽餵奶入睡　6月大女嬰夾圍欄窒息亡

獨／美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

蕾神在台提告另闢戰場　律師分析「不樂觀」

豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

更多熱門

相關新聞

桃園物流群聚一家5口確診　媽再感染妯娌夫妻

桃園物流群聚一家5口確診　媽再感染妯娌夫妻

中央流行疫情指揮中心今(11日)宣布，新增本土個案18例，其中桃園新增2例，均為物流公司群聚案衍生。桃園市衛生局長王文彥指出，新增確診個案為案19558、19585，兩例為夫妻，先前物流公司群聚爆發時均已遭匡列，一人列居家隔離、一人列自主健康管理，2人均在昨出現症狀，採檢後確診。

LIVE／桃園+2！物流公司群聚衍生　鄭文燦說明

LIVE／桃園+2！物流公司群聚衍生　鄭文燦說明

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

幼稚園延後開學！柴背上多個娃眼神死

幼稚園延後開學！柴背上多個娃眼神死

關鍵字：

雲豹Volvo桃園蘆竹

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面