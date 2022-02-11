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趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

▲▼趙少康呼籲民眾黨重新考慮藍白合。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康呼籲民眾黨重新考慮藍白合。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌認為日前呼籲在野合作「藍白合」遭拒，進而批評民眾黨在北市長選舉「成事不足敗事有餘」，引發民眾黨不滿。中廣董事長趙少康11日緩頰表示，郝龍斌是對現況分析，請民眾黨不要被媒體簡單的標題誤導，呼籲雙方重談合作，「在野黨不合作就會被各個擊破」。

趙少康透過臉書呼籲，「在野合作才能成事」，民進黨執政6年，盡顯鴨霸蠻橫、網軍治國亂象，在野黨制衡力量薄弱是主要原因，讓民主機制被扭曲。爭取改變契機撥亂反正，年底地方選舉甚至2024總統大選，在野各陣營勢必合作才能略微平衡監督制衡。

趙少康強調，從民調分析，郝龍斌提出，民眾黨要自力當選將「成事不足」，卻可能因此「敗事有餘」，讓民進黨坐收漁翁，完全是目前台灣政局的真實狀況，民眾黨的朋友不應該被媒體簡化的標題誤導，甚至中計。

趙少康指出，在野合作本來就是各民主國家常態，台北市長柯文哲2014年能夠勝選，也是因為白綠合，雖然藍白合的確不容易，必須有人適度退讓，但不努力促成，顯然就會讓民進黨佔便宜，也再度失去制衡一黨專政的契機。柯文哲市長2014年宣示的核心價值就是「推倒藍綠的高牆」、「化解對立仇恨」，希望今時今日的民眾黨，不要在在野間築起新的高牆，對國家整體發展不利。

趙少康表示，當然，在藍白合之前，更重要的是國民黨自己要先團結整合，如果黨內都搞得像一盤散沙、各自算計，當然會被其他陣營看不起，更難談合作，如果最後藍白合破局，團結的國民黨也能靠自己贏得勝選。「我要再次提醒，民進黨已經享有各種行政資源、媒體優勢，在野黨不合作就會被各個擊破」，各陣營領袖都要發揮智慧，透過放棄小我、思考大我而成事。

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