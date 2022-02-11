要讓兒子渣一點！ 陸知名投資人自豪兒子有2個女朋友「比我厲害」

▲大陸知名投資人丁鵬的育兒觀。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名量化投資人丁鵬昨（10）日晚間在聊天群中自爆「奇葩」育兒觀，這份對話紀錄也迅速在路網瘋傳，引起輿論關注。丁鵬表示，兒子現在上初二，在兒子手機裡面存了好幾萬元（人民幣，下同），讓兒子去請女同學吃飯，（自己）不培養兒子，讓他去渣，多生幾個娃，「兒子現在已經有兩個女朋友了，比我厲害。」

▲中國量化投資學會（CQIA）理事長丁鵬。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，丁鵬的言論震驚了量化私募圈，在微信和微博平台，丁鵬都標註自己是「中國量化投資學會（CQIA）理事長」。有趣的是，多位中大型量化私募公司人士透露，一般中大型量化私募都不在那個所謂的學會裡。

這份流出的對話紀錄顯示，丁鵬稱，「我對兒子說，老爸不要求你發財，只要求你多（搞）幾個女人，多給老爸生幾個孫子。」丁鵬強調，「我這一代就努力搞錢，其他的不管了，他現在初二，我給他手機存了好幾萬讓他請女同學吃飯，他現在已經有兩個女朋友了。」

此外，丁鵬對於三胎政策也有獨特的見解，他表示，想讓大家多生孩子，只要將數量和資產掛鉤就可以，「對公務員進行考核，1個孩子最多可以當縣長，想當省長至少得3個孩子.....。」

▲丁鵬的育兒觀念與眾不同。（圖／翻攝每日經濟新聞）

公開資訊顯示，丁鵬1992年畢業於東南大學電子系，獲碩士學位；1998年畢業於東南大學自控系，獲得碩士學位；2001年畢業於上海交通大學計算機系，獲得博士學位。此外，他在2017年進入私募領域，從事量化FOF（組合式基金）的咨詢與培訓；2018年7月加入瑞達期貨，任首席策略師，從事資產配置和FOF基金。