烏魚子微波2分鐘！他曝「驚人慘狀」　網看傻：變狗屎？

▲烏魚子微波2分鐘的慘況。（圖／翻攝自PTT）

實習記者林郁婷／綜合報導

烏魚子是高級食物，最好的料理方法是撕掉薄膜後，用高粱酒調味，用煎或烤至兩面成金黃色，就會香味四溢。不過一名網友卻異想天開，將烏魚子放進微波爐，沒想到微波後的烏魚子，讓他崩潰直呼「我微波前是溏心流油，現在變狗屎爛菜」。

一名網友在PTT以「一口烏魚子微波後怎麼了變這樣」為題發文求救，表示他將剩下幾塊的烏魚子放進微波爐，2分鐘後拿出來完全變了樣子。只見照片中的烏魚子乾乾癟癟，表面突起不規則泡泡狀的東西，有些甚至已經黑掉，讓原PO心痛到不行直呼，「我微波前是溏心流油，現在變狗屎爛菜，該怎麼補救？」

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可口的烏魚子變「排泄物」的慘狀讓網友看傻，紛紛留言表示，「這是賽吧」、「看起來像鹹酥雞」、「看起來像乾掉的狗大便」、「你也蠻天才的」、「幹嘛微波 暴殄天物」、「沒幾塊兩分鐘...這智商」、「這篇有勸世效果」。

不過也有網友提醒烏魚子不適合微波，「水分跑光，碳化」、「微過頭了啦，高功率的話兩分鐘都可以熱一個便當了」、「太久了，10秒10秒慢慢熱」、「順便跟你說，明太子也不行微波」。

還有好心網友分享烏魚子的美味處理法，「烏魚子本來就半熟的，冰的也可以吃啊」、「最道地是切片用木炭烤一下，表面噴高粱酒，再搭配蔥或白蘿蔔片」、「火烤就是美味，可以輕微薄烤表層，搭配大蔥片或蘋果切片」。