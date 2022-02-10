釣友注意！父子闖台中港垂釣挨罰25萬　法官：以前罰600用錯法條

▲台中港去年（2021年）在三級防疫警戒期間，禁止民眾垂釣。（資料照／圖／環保局提供）

記者黃哲民／台北報導

台中1名洪姓男子去年2度翻牆溜進台中港15號碼頭釣魚，其中1次還帶讀高職的兒子同行，被港警查獲移送交通部航港局裁罰共25萬元，洪男不服，提告抗罰聲稱曾被抓2次、各罰600元，為何這次漲價250倍、欺壓人民，台北地院審理認為航港局前2次用錯法條罰太輕，本案用對了條文，卻沒依法斟酌案情減輕罰鍰，構成裁量怠惰，判決撤銷本案罰單，但航港局可重新開罰。

判決理由指出，《商港法》規定人車進出商港管制區都要接受管制，洪男之前就常溜進台中港碼頭釣魚被抓，很清楚自己擅闖管制區，且不是公告例外開放垂釣地點，依法可罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，洪男之前僅被罰600元，是因為航港局沒用對法條，使洪男產生錯覺。

法官指出，航港局本件以正確法條裁罰，卻漏未注意《行政罰法》規定，違法者若不知法律規定，可依情節酌減處罰，以免過苛，本案洪男只是單純釣魚，洪男兒子當時未成年，航港局裁罰金額實嫌過重，沒依案情輕重酌減，已構成裁量怠惰的違法，因此撤銷本件罰單。

▲洪姓男子不服闖入台中港管制區碼頭釣魚挨罰25萬元，法官告知以前罰600元是用錯法條罰太輕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

洪男本案是在去年（2021年）2月12日農曆大年初一傍晚5時許，和兒子從台中市清水區中二路與中橫十二路口，翻牆溜進台中港管制區，到第15號碼頭釣魚，7天後，洪男在同月19日晚間6時許，再度翻牆到同一地點垂釣。

轄區台中港警總隊接獲檢舉，從圍牆監視畫面發現洪男行徑，一眼認出他是熟面孔，查出他身旁年輕人是他兒子，一併移送航港局中部航務中心處理，裁罰洪男2次闖入管制區的行為共20萬元，洪男兒子被罰5萬元。

洪男不服，提起訴願認為罰太重但被駁回，再提起本件行政訴訟，慷慨陳辭自己曾在2017年、2020年被抓過闖入台中港區釣魚，都只罰款600元，本案同樣翻牆垂釣，罰款卻暴漲250倍，他認為「相同事務應為相同處理」，「行政處罰不能這樣莫衷一是！」

洪男沒委任律師，他在狀子裡洋洋灑灑分析航港局用來裁罰他的《商港法》，應該是針對在港區工作的業者與員工，不是他這種小釣客，他和兒子翻牆走了約2公里、近半小時才走到釣點，身上只有釣竿跟魚餌，不可能破壞商港設施偷竊物資，挨罰25萬元簡直是欺壓人民。

洪男還以子之矛攻子之盾，聲稱政府成立海洋委員會，發布台灣友善釣魚行動方案，鬆綁海岸管制，本案卻把《商港法》的重罰擴大適用到一般民眾，「這代表大開民主倒車」，還重罰他25萬元，他和兒子可能是史上第一衰的釣客父子檔，「實在是冤案了！」

洪男並指責港警可能謊稱接獲檢舉，他認為大過年的，現場又偏僻、杳無人煙，誰會去檢舉釣客翻牆，他承認幾年來多次翻牆進入台中港區，都是在碼頭垂釣被警員當場抓到，但這2次都沒人贓俱獲，監視器只拍他到和兒子翻牆，而《商港法》不處罰翻牆行為，若真要開罰，他認為合計3600元「才是適法的處罰」。

航港局反駁洪男指出，本案罰鍰跟先前相差166倍，主因是違規事實不同，《商港法》規定的商港管制區，所有人進出都要接受檢查放行，並非釣客就能不受管制。