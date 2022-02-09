苗栗小兄弟桃園過年確診　徐耀昌：縣內無足跡，開學不延後

▲苗栗縣長徐耀昌在疫情記者會時表示，染疫兄弟並無在苗栗有足跡，故各校將如期開學。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣9日傳出確診個案，打破202天+0紀錄。初步了解，是一對9歲（案19347）和12歲（案19359）的兄弟，於1月27日和父母親回到桃園婆家過年，期間疑似遭姑姑傳染；苗栗縣長徐耀昌在疫情說明時表示，確診案例目前並無苗栗足跡，所以各校開學、課程照常，不會延後。

苗栗縣衛生局表示，兄弟2人於1月27日返桃園老家過年，在桃園期間未曾外出。姑姑為日翊物流員工於2月1日確診（案19026）；之後奶奶於2月3日確診（案19090），故2月2日起2兄弟已於桃園市進行居家隔離。2月7日因應日翊專案篩檢，2月8日確診，個案確診期間相關足跡皆在桃園，並未涉及苗栗縣內公共場域足跡。

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徐耀昌強調，本縣防疫從嚴，為慎重起見，仍請居住於公館的外公、外婆及2位舅舅於8日進行PCR採檢，4人報告皆為陰性，採自我健康監測中。

此外，縣府立即啟動疫調、採檢、清消；環保局也已完成公館住家週邊環境消毒作業，苗栗縣校園於開學前須完成清潔及消毒工作，2兄弟就讀學校也完成清消，請學生安心、家長放心。因個案並無苗栗足跡，所以各校開學日程將不受影響。

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