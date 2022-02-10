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整串女性內衣褲掛陽台　29歲男路過忍不住偷一件下場慘

▲▼高雄單身男起色心，下手偷走女子內褲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄單身男起色心，下手偷走女子內褲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名29歲單身男子深夜騎車外出，經過前鎮區英明一路某社區時，看到住家一樓陽台晾掛一串內衣褲，竟起色念將其中一件內褲拿走，荒唐偷竊畫面都被監視器錄了下來。警方循線逮到嫌犯，全案依刑法竊盜罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。

1月22日深夜時分，高雄一名單身男子騎車經過某社區突然色心大起、心生歹念，將機車停放在該社區附近的巷子口後，走到被害女子晾掛貼身衣物的後陽台，徒手將陽台的塑膠隔板掰開，並伸手進去陽台內要將被害女子晾掛的內褲偷走。

▲▼高雄單身男起色心，下手偷走女子內褲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄單身男起色心，下手偷走女子內褲。（圖／記者賴文萱翻攝）

被害女子家人聽到陽台有動靜連忙起身查看，走到後陽台發現有一隻怪手伸進來正在偷內褲，於是追出屋外查看，但嫌疑人早已逃之夭夭，被害女子得知後憤而向警方報案。

前鎮警分局一心路派出所獲報後，立即調閱案發地附近監視器，嫌疑人自以為聰明將所騎乘的機車停放於距案發地點100公尺遠的巷子，再徒步走至被害女子家後陽台行竊。

但警方依嫌犯足跡擴大調閱監視器，終於掌握到嫌疑人身分為一名29歲張姓男子，8日在二聖一路找到張嫌帶返所偵辦。警方調查發現張嫌竊取內褲的舉動只是一時興起、為了好玩，全案依刑法竊盜罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。

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