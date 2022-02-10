錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

▲一名考上書記官的男網友，崩潰發勸世文「千萬不要來」。（示意圖／資料照片）

記者邱晟軒／綜合報導

法院書記官待遇好嗎？有一名網友在Dcard以「勸世文，千萬不要來當書記官」為題發文，自介曾是法律系班排名倒數第三，畢業換了幾份工作後，看中錄取率高的書記官一職，不過他也感嘆「僥倖考上書記官後分發至檢方，運氣又很差的分到很衝的檢察官，每天生不如死」。

他表示，專案開庭一周至少三天，開庭外就是無止境的整卷跟做書類，一個做完檢察官又拿厚厚一疊給你，永遠都有做不完的書類，起訴、追加起訴、併辦、緩起訴職議的又有管考，每天加班照樣做不完，出社會近十年，就這個職缺錢最少，工作又最多。

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他感嘆，加班還有二十小時的上限，超過就是做功德送給國家，唯一好聽一點是狗腿的警察為了請票『書座來書座去』，最後只是要你幫他開票，叫你書座的警察薪水大概都高你一倍，真是諷刺。

▲法律系「班排倒數第三」考上書記官！他發勸世文：不要來。（圖／翻攝自DCARD）

該網友表示，不要以為院方就很爽，那只是相較於檢方，看過太多追音（輸入法）不及格早上七點被叫去資訊室練習的，也難過每年開缺人數都是第一名，比監所開的缺還多，永遠都缺新鮮的肝，「奉勸法律系考公職至少考法警，不要考什麼書記官，最好直接拼律師，蹲個三五年海闊天空」。

該網友文末呼籲，真心的勸世文，我相信法律系畢業不要跟我一樣這麼混，努力專心準備考試，最多三年至少高考或律師一定有一個會上榜，真的不要因為書記官錄取率高就來當書記官。

勸世文曝光後，立刻引起許多網友認同，「血淚文給推，但每年還是一堆人傻傻的被補習班騙進去才知道後悔，想逃但又捨不得這個鐵飯碗，然後繼續忍耐，蹉跎光陰」、「110年錄取人數直接暴增到500人以上，錄取人數比全國一堆機關學校都可以開缺的高普考一般行政加起來還多，可以想像多麼屎缺」、「逃院淚推」、「根本我現在寫照阿，我是檢方書記官」。