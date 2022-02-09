快訊／嘉聯益樹林廠移工Ct值14　急匡列同廠區、宿舍共150人採檢

▲嘉聯益。（圖／翻攝自google maps）



記者楊蕓／新北報導

新北市9日再增1例本土個案，為軟板廠嘉聯益一名外籍移工，新北衛生局表示，該個案為女性、20多歲，Ct值14，由於年假期間未上班，居住於公司移工宿舍，目前已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，此案將列為明日公布個案。

衛生局說明，今日接獲樹林某電子廠一名外籍移工採檢陽性個案通報，該個案為女性、20多歲，接種過1劑疫苗，2/8年假後返工第一天出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛症狀，經前往醫院採檢PCR陽性、Ct值14，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，初步疫調，個案1/30-2/7工廠年假未上班，居住於公司移工宿舍，目前已經安排同作業區及同宿舍共150人前往採檢，檢驗尚未出爐，後續持續進行疫調中，針對相關接觸者匡列擴大採檢，公司作業廠區及宿舍已經通知進行清消。該案列為明日公布個案，相關訊息待中央指揮中心公布說明。

軟板廠嘉聯益（6153）今天下午發布重訊指出，公司於上午接獲衛生單位通報1名外籍同仁確診感染新冠狀病毒，此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工，因此樹林廠中午停工清消。

嘉聯益表示，公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠今天中午至明日上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。

此外，公司也配合新北市政府的防疫措施，將持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，該事件不影響公司營運。