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經費增1.5倍！30年來大幅修法　文化部修訂公共藝術設置辦法

▲▼宜蘭傳藝園區全新開幕「巧藝館」，由全聯善美的文化藝術基金會設立，打造工藝國寶平台。（圖／記者林育綾攝）

▲公共藝術經費增加，將有固定比例用於傳統工藝美術作品購藏、人才培育等，確保公共藝術經費的有效使用。（圖／宜蘭傳藝巧藝館／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部自去年5月19日公布施行《文化藝術獎助及促進條例》後，同時啟動各項法規命令修訂作業，昨（8）日發布修訂「文化藝術獎助及促進條例施行細則」及「公共藝術設置辦法」，除了補充條例相關規範外，更是公共藝術政策實施30年以來，具體回應實務需求的大幅修法，預期修法後每年公共藝術辦理經費可較往年增加約1.5倍，拓展公共藝術辦理多元樣貌。
 
文化部表示，「文化藝術獎助及促進條例施行細則」修訂，包含增修傳統文化藝術、文化藝術事業、文化機構及公共藝術等定義；增訂中央主管機關應於採購契約，明確規範為直接發生契約關係之勞務提供者，投保勞工職業災害保險；規範政府機關（構）接受捐贈，需考量業務屬性及蒐藏宗旨；明訂辦理獎補助案，應強化評審結果及評審委員公開等的資訊透明，以及利益迴避相關規定。
 
「公共藝術設置辦法」修訂部分，文獎條例修法明定除公有建築物外，重大公共工程亦須以工程造價1%計算編列公共藝術經費，大幅擴增公共藝術辦理經費。考量過往執行時有設置地點阻礙通行甚或安全疑慮、後續無維護經費等問題；以及文化資產工程與公共工程如地下水道、5G建置等，不適宜辦理公共藝術情形。因此，辦法增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1%者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定，期以穩健財源統籌辦理公共藝術及相關文化藝術事務。
 
文化部說明，經審議免辦理或辦理有剩餘的經費，規定應運用於公共藝術辦理與管理維護，以及4分之1比例用於傳統工藝美術作品購藏、人才培育等，確保公共藝術經費的有效使用，並豐富公共藝術的多元面向。同時，為有效控管中央部會及所屬落實公共藝術辦理，屬中央及所屬興辦的公共藝術設置經費一律採預繳方式，依決標金額的工程造價計算，於決標後6個月內繳納，再依設置進度撥款。
 
文化部表示，隨著文化藝術多元發展、城市風貌及生活型態的轉變，文化治理及公共藝術辦理亦不斷面臨新的挑戰，例如近年有採租賃辦理公共藝術設置，以提供民眾感受不同藝術樣態的方式，此次亦納入辦法修訂。文化部期盼藉由此次修法，促進文化藝術永續發展，邁向公共藝術下一個30年。

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